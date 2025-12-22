【ショコラティエ パレドオール】想いを込めた“日本のおいしさ”バレンタインに贈るフルーツと香りのショコラ

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店にて、「日本のおいしさ探求」がテーマのコレクションBOXをシリーズ展開いたします。

【日本のおいしさ「果（くだもの）」】

「日本のおいしさ探求」をテーマに、「果（くだもの）」にスポットを当て、日本各地のフルーツの中から福岡の苺（あまおう）、徳島のゆず（木頭柚子）、熊本のマンゴー（菊池マンゴー）、青森のカシス（あおもりカシス）、北海道のさくらんぼ（南陽）を厳選。

ひとつひとつ丁寧にピューレやコンフィチュールにしてショコラに仕上げました。洋酒漬けのさくらんぼを混ぜ込んだり、カシスや柚子のパートドフリュイの層をガナッシュと重ねるなど、小さな一粒の中に様々な工夫を凝らして、果物自体が持つ味わいを最大限引き出しています。カカオ豆の搾油から自社で手掛けるすっきりとしたホワイトチョコレートをベースにするからこそ、果実感がクリアに味わえる５種のショコラ。大切に育てられた果実の香りとうまみを凝縮し、産地の農家の方々の想いとその手仕事への敬意を込めたコレクションを是非ご堪能ください。

商品名：日本のおいしさ「果（くだもの）」

内容量：５個入

税込価格：4,320円（本体価格：4,000円）

販売場所： ショコラティエ パレドオール 大阪店・銀座店（2/1からのPOPUP）・オンラインショップ

《催事出店取り扱い店舗》

【関東地区】

京王百貨店 新宿店／東武百貨店 池袋店／三越日本橋本店／伊勢丹 立川店／

松屋銀座／丸ビル1階 丸キューブ 特設会場

【関西地区】

あべのハルカス近鉄本店／京都高島屋S.C.／ジェイアール京都伊勢丹／阪急うめだ本店／大阪タカシマヤ

【九州地区】博多阪急

【あまおう】福岡県：池上農園

苗づくりから手掛ける池上農園の苺「あまおう」を使用。筑後平野の肥沃な土と、丁寧な手仕事で育まれた甘味と酸味のバランスが良い苺を、カカオ豆の搾油から手掛ける自家製ホワイトチョコレートと合わせたショコラ。

【木頭ゆず】徳島県：那賀町木頭地区

雨量が多く、１年を通して激しい寒暖差のある木頭地区。その環境で育まれる、芳醇な香りとしっかりとした酸味の強い木頭ゆずを使用。ゆず皮のコンフィとペーストを自家製チョコレートに加えた果実味豊かなショコラ。

【菊池マンゴー】熊本県：友枝マンゴー農園

温度と水分管理を徹底した温室栽培を行う友枝マンゴー農園では、完熟して自然と枝から落ちるまで待って収穫。平均糖度16度のまろやかなコクと、とろける食感のマンゴーをピューレにして加えたなめらかなガナッシュ。

【あおもりカシス】青森県：あおもりカシスの会

昭和40年にドイツから移植された後、株分けされて始まった青森でのカシス栽培。原種を守り続け、野趣あふれる風味と酸味、黒に見えるほどの濃い紫の果実。パートドフリュイとガナッシュの２層仕立てにしたショコラ。

【さくらんぼ】北海道：仙北昌洋 観光園

の麓に広がる果樹地域・増毛町で環境を考えた土づくりから手掛ける仙北昌洋観光園のさくらんぼを使用。果肉が緻密でジューシーな「南陽」を、ピューレと洋酒漬けにして凝縮した味わいを閉じこめたショコラ。

【日本のおいしさ「香（かおり）」】

「日本のおいしさ探求」がテーマのコレクションBOX。和を感じる「香（かおり）」として、薬味に使われる高知の生姜、岐阜のわさび、和歌山の山椒のほか、兵庫のきな粉や静岡の桜（葉）といった和菓子に用いる素材などをセレクト。素材に

合わせて自家製チョコレートをブレンドし、様々な香りが広がるショコラに仕上げました。

それぞれの素材に触れ、産地の美しい水や木々の息吹を感じるショコラの数々。生産者の方々の丁寧な仕事に感謝を込めたひと箱、産地に想いを寄せながらお楽しみください。

商品名：日本のおいしさ「香（かおり）」

内容量：５個入

税込価格：4,320円（本体価格：4,000円）

販売場所： ショコラティエ パレドオール

東京店・銀座店（2/1からのPOPUP）

オンラインショップ

《催事出店取り扱い店舗》

【関東地区】

京王百貨店 新宿店／東武百貨店 池袋店／三越日本橋本店／伊勢丹 立川店／伊勢丹新宿店 サロン・デュ・ショコラ〈PART3〉／松屋銀座／丸ビル1階丸キューブ 特設会場

【関西地区】あべのハルカス近鉄本店／京都高島屋S.C.／ジェイアール京都伊勢丹／阪急うめだ本店／大阪タカシマヤ

【九州地区】博多阪急

【きな粉】兵庫県

小田垣商店：黒豆きな粉

明治初年より黒大豆を扱う「小田垣商店」の黒豆きな粉を使用。自家製ホワイトチョコレートをベースに白餡や米粉とあわせてもっちりとしたガナッシュに。芳ばしいきな粉の香りに包まれ、ほっとする味わいのショコラ。

【生姜】高知県

中屋ファーム：根生姜／山崎生姜農園：新生姜

高知県にある中屋ファームの辛味と甘みのバランスが良い熟成した「根生姜」と、の地下水で育てる山崎生姜農園の瑞々しい「新生姜」を使用。口どけと共にパワフルな香りが広がるショコラ。

【山椒】和歌山県

かんじゃ山椒園：紀奥ぶどう山椒

和歌山県有田川沿いの山間地にある「かんじゃ山椒園」の山椒を使用。ぶどう山椒の柑橘系の香りと、ピリッとした辛味を活かし、軽やかな食感の山椒プラリネをプラス。噛むたびに鮮やかな山椒が香る心地良いショコラ。

【わさび】岐阜県

わさび屋：わさび

岐阜県郡上市に数多くある鍾乳洞の清らかな湧き水で育てられたわさびを使用。自家製チョコレートを使い分け、昆布や豆乳と合わせて２層仕立てに。後味に、ほのかにツンとしたわさび特有の香りの余韻が続くショコラ。

【桜】静岡県

花びら舎：大島桜の葉

静岡県伊豆半島の大島桜の葉は、大ぶりで柔らかく、甘く香る芳香成分「クマリン」が豊富。桜葉を生クリームと一緒に煮出し、自家製ホワイトチョコレートのすっきりとした甘みとあわせた愛らしいハート型のショコラ。

【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。

