¥¹¥¯ー¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¼Ò°÷5,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¶µ°é¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒSchoo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ·ò»ÖÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¯ー¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¾»Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡×¡Ë¤Î¿Íºà°éÀ®Êý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê¡¢¼Ò°÷5,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSchoo for Business¡×¤ÎÄó¶¡¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¤Ó¤Î¿ä¿Ê»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤«¤é5¥«·î¤ÇÅÐÏ¿Î¨95%¡¢ÍøÍÑÎ¨89%¤òÃ£À®¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊ¸²½¤¬Á´¼Ò¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÍýÇ°ÂÎ·Ï¤Îºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊý¿Ë¤ò¿·¤¿¤ËºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Î°éÀ®¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï¡¢¡È¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹¤¤»ëÌî¡É¤È¡ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼«Î§¤È¶¨Ä´¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¸¦½¤¤ä¶ÈÌ³·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢ Â¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤ä¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Á´¼Ò°÷¤¬¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸¹ç¸¦½¤¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿°éÀ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«¼çÅª¤Ê³Ø¤Ó¤â²ñ¼Ò¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ë¼«Î§¤·¤¿³Ø½¬Ê¸²½¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤Î¼Ò°÷¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖSchoo for Business¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó¶¡ÆâÍÆ
¥¹¥¯ー¤Ï¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¿Íºà°éÀ®»Üºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖSchoo for Business¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSchoo for Business¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÉ¬¿Ü¸¦½¤¡×¤È¡Ö¼«Î§³Ø½¬»Ù±ç¡×¤ÎÎ¾¼´¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊý¿Ë¤ÈÀ°¹ç¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î³Ø½¬ÄêÃå¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¡ÖSchoo for Business¡×Ã´Åö¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ÒÆâ¼þÃÎ¤Î°Ù¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¤äÉô½ðÊÌ¤Î¼õ¹ÖÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¸½¾ì¼çÆ³¤Î¡È¼«È¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¡É¤¬¼ÒÆâ¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーÍÍÆ³Æþ»öÎã¡ä
Á´¼ÒÆ³Æþ¡¦ÅÐÏ¿Î¨95%¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¨¡¨¡ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿Íºà°éÀ®
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSchoo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤«¤éÂ´¶È¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¶µ°é¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÊüÁ÷³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSchoo for Personal¡×¤Ï2012Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬º£³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿À¸ÊüÁ÷¼ø¶È¤òËèÆüÌµÎÁÄó¶¡¡£²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÏÏ¿²è¼ø¶È¤È¤·¤ÆÌó9,000ËÜ¸ø³«Ãæ¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¼Ò°÷¸¦½¤¤È¼«¸Ê·¼È¯³Ø½¬¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSchoo for Business¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Îß·×ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤ÏÌó135Ëü¿Í¡¢Îß·×Æ³Æþ´ë¶È¿ô¤Ï4,500¼Ò¤òÆÍÇË¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÁÐÊý¸þ¼ø¶È·¿¥éー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSchoo Swing¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°Ü½»Å¾¿¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLoLLL¡Ê¥íー¥ë¡Ë¡×¡¢10·î¤è¤êÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖSchoo Mesh¡Ê¥¹¥¯ー ¥á¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£Á´¹ñÎß·×Ìó82¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±âÈþÂçÅç¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î±ó³Ö¶µ°éÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Î³ÎÎ©¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï2025Ç¯11·î»þÅÀÎßÀÑ¡Ë
