つば男メンバーと2025年を締めくくり！ニコニコ生放送にて年末特番＆ライブ生中継など計5番組の放送が決定。2026年新春には待望の「大運動会」も開催！

ニコニコ生放送では、年末より「つばさ男子プロダクション」による特別プログラム（全5番組）を放送いたします。 番組には、今年メジャーデビューを果たし、幕張メッセ単独公演も大盛況に終えた「THE SUPER FRUIT」、5ヶ月連続リリースや大阪移住プロジェクトなど多角的な活躍を見せた「世が世なら!!!」、そして来年1月28日に待望のデビューシングル発売を控える平均年齢16歳の新星「SHY」の3グループが生出演。 つば男メンバーとともに、賑やかな年末年始をお楽しみください！

★出演者情報★

■THE SUPER FRUIT

OFFICIAL SITE：https://supafuru.jp/

■世が世なら!!!

OFFICIAL SITE：https://yogayo.jp/

■SHY

OFFICIAL X：https://x.com/shy_info_

※ 出演者の一部が出演できない場合があります。詳細は各生放送ページにてご確認ください。

★番組情報その１★ つば男年末大特番

つば男メンバー全員集合！3時間に及ぶ2025年の年末特番をニコニコ生放送にて放送します！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_1_3a6157a0e0c4674074820bc8b3886d79.jpg?v=202512220222 ]

※番組の前半は無料で視聴いただけます。後半はプレミアム会員限定配信となります。

全編ご視聴したい方は会員登録をお願いいたします。

★番組情報その２★ つば男スペシャルリレーライブ3days

12月29日(月)、30日(火)、31日(水)に開催される

「つば男スペシャルリレーライブ3days-Thank you 2025-」をニコニコ生放送にて独占生中継！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_2_f82b4a98cc3fd2fbbc5453097fe02429.jpg?v=202512220222 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_3_6866a29c2e6d52709b75d854f0e896cd.jpg?v=202512220222 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_4_393246481cb378167f1817227ac9036d.jpg?v=202512220222 ]

※各グループのライブ前半は無料で視聴いただけます。後半はプレミアム会員限定配信となります。

全編ご視聴したい方は会員登録をお願いいたします。

※番組終了後のアーカイブ視聴は各番組それぞれ30日間です。アーカイブでもご視聴希望の方は

会員登録をお願いいたします。

★イベント・番組情報その３★ つば男 新春大運動会 2026

「つば男×ニコ生 presents『つば男 新春大運動会 2026』」

毎年恒例「つば男新春大運動会」を今年は有観客イベントで開催が決定！

つば男メンバーが紅白に分かれてのガチンコ運動会です！

身体で！頭脳で！熱いバトルを繰り広げる！ステージでは見られない「わちゃわちゃときゃっきゃ」、「推しの普段見られない姿がたくさん見れる！」

みんなで『推し』を応援しよう！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_5_8c85b915acd93055f9dded2736631a6f.jpg?v=202512220222 ]

オフィシャルサイト https://tsubadan.jp/

オフィシャルサイトX ＠tsubadan(https://x.com/tsubadan)

「つば男 新春大運動会 2026」チケット情報

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_6_00c44e0461d6f46fa2622faf39acf58f.jpg?v=202512220222 ]

※別途チケットサービス手数料が\400かかります。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_7_094b8a986bf98f82bbd48a5fbb243b27.jpg?v=202512220222 ]

※指定座席確定のため、1月5日(月)0:00～1月8日(木)11:59の間は販売を一時中止いたします。

予めご了承ください。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_8_0f4040225757f92b1fa781320e7d5af2.jpg?v=202512220222 ]

※別途チケットサービス手数料が\400かかります。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1222_9_eca47f27364602763e54f9fa28e8668a.jpg?v=202512220222 ]

※本番組の視聴には一部無料にて視聴できますが、全編をご視聴いただくには配信チケットのご購入をお願いします。

【チケット販売ページ】

≫https://dwango-ticket.jp/project/1FBiWzkZ3M

◎初めてニコニコ生放送をご利用になる方へ◎

ニコニコ生放送でコメント投稿を行うには会員登録（無料）が必要です。

「アカウント」会員登録の手続きをお願いします。

↓アカウント会員登録はコチラ(https://account.nicovideo.jp/register/email?sec=nicolive_desc&after_landing=1)↓

https://account.nicovideo.jp/register/email?sec=nicolive_desc&after_landing=1(https://account.nicovideo.jp/register/email?sec=nicolive_desc&after_landing=1)