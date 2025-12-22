和歌山県和歌山市のきのくに信用金庫と業務提携

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、きのくに信用金庫（本店所在地：和歌山県和歌山市本町二丁目38番地、理事長 田谷 節朗）と人材支援による地域経済の活性化を目的とした業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。当社は今回の提携をもって、124の地域金融機関と地方転職・副業人材の活用を推進することとなります。

■ きのくに信用金庫との提携の背景

きのくに信用金庫は、「夢をかなえるお手伝い」をブランドステートメント、「地域とともに歩み、ともに発展し、地域の経済と文化の興隆につとめます。」を経営理念の一つに掲げ、地域企業の最良のビジネスパートナーとして、多岐にわたる経営課題解決を推進しています。

当社は、副業マッチングサービス『Skill Shift』（https://www.skill-shift.com/）と、地方転職マッチングプラットフォーム『Glocal Mission Jobs（GMJ）』（https://glocalmissionjobs.jp/）を運営し、地方中小企業が都市部の優秀な人材を経営幹部や後継者として、正社員採用、または副業採用をするための支援を行っています。

地方中小企業は、人口減少による人手・人材不足という課題に直面していて、きのくに信用金庫のお取引企業においても、この課題は深刻な状況です。和歌山社会経済研究所の景気動向調査（2023年）では、県内企業の4割以上が人手不足と回答しています(*1)。今回、新たな施策として、『Skill Shift』と『Glocal Mission Jobs（GMJ）』を通じて、副業人材の活用や、採用支援を強化することにより、各企業の成長、発展に寄与できると考え、本業務提携契約の締結に至りました。

今回の提携により、自らのスキルを地域貢献に生かしたいプロフェッショナル人材と、きのくに信用金庫のお取引先をマッチングすることにより、地域経済の活性化に貢献してまいります。

*1 一般財団法人 和歌山社会経済研究所 和歌山県内景気動向調査 No.133

https://www.wsk.or.jp/jigyo/keiki/past/133.pdf

≪きのくに信用金庫 概要≫

本店・本部所在地 ：和歌山県和歌山市本町二丁目38番地

代表者 ：理事長 田谷 節朗

創立 ：1911年8月23日（1993年11月1日きのくに信用金庫発足）

出資金 ：2,526百万円

ＵＲＬ ：https://www.kinokuni-shinkin.jp/

事業内容 ：預金、貸出、有価証券投資、内国為替、外国為替、債券の募集または管理の受託、附帯業務

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル93,500名、クライアント8,700社（2025年11月30日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/