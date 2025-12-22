石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店　ハンバーグで世界旅行！「2025ワールドハンバーグキャンペーン」第5弾 ～メキシコ～

第5弾 メキシコメニュー販売期間：2026年1月5日（月）～2月28日（土）

株式会社WDI JAPAN

独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、創業20年を記念した企画として、2か月ごと1年を通じて世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売する「2025ワールドハンバーグキャンペーン」を開催中です。



2026年の年初め、キャンペーン第5弾となる1月5日（月）から2月28日（土）の期間は、メキシコをテーマに、チリで煮込んだポークと、アボカドソースをかけたハンバーグを組み合わせた「ハンバーグ＆ポークチリ」のほか、「チリチーズポテト」、「アボカドのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。

「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。「ハンバーグ＆ポークチリ」は、ライムの酸味を効かせたクリーミーかつ爽やかなアボカドソースをかけた当店自慢のハンバーグと、スパイシーなチリで煮込んだポークをコンボにした満足感あふれる一品。ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗びきハンブルグの2種類からお選びいただけます。

ハンバーグ＆ポークチリ

これに加え、揚げたてのフライドポテトにスパイシーなチリビーンズとたっぷりのチーズをかけた食べ応えのある「チリチーズポテト」をご用意。デザートには、冷たい石の器にバニラアイスクリームをベースにイチゴとアボカドをトッピング、これら異色の組み合わせを練りこんで食べる「アボカドのストーンアイス」を提供します。

「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 第5弾メニュー 販売概要

チリチーズポテトアボカドのストーンアイス◇ 販売期間：

2026年1月5日（月）～2月28日（土）

◇ 販売商品：

「ハンバーグ＆ポークチリ」

価格 … 石焼きハンバーグ 2,480円（税込）／粗びきハンブルグ 2,880円（税込）

「チリチーズポテト」

価格 … 980円（税込）

「アボカドのストーンアイス」

価格 … 780円（税込）

ストーンバーグ ラゾーナ川崎店

「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 開催概要

◇ 開催期間：

2025年5月7日（水）～2026年4月30日（木）

◇ 内容：

2か月毎1年を通じ世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売

◇ 開催店舗：

石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F

TEL 044-201-7565 ※2026年1月1日より／044-874-8408 ※2025年12月31日まで

◇ ホームページ：

https://stoneburg.jp/

石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要

独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。

看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。

石焼きハンバーグラゾーナ川崎店