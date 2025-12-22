高槻市長VS島本町長 中将棋対局 第6局 配信決定！

株式会社ポニーキャニオン

大阪府高槻市は、「BOTTOたかつき 中将棋対局 第6局」を、2026年1月18日（日）15時30分から開催し、ニコニコ生放送で配信します。対局者は濱田剛史高槻市長と山田紘平島本町長、“市長VS町長”による首長同士の直接対局となります。

前回に続き、糸谷哲郎八段を解説陣に参加。さらにスペシャルゲストに高槻市で幼少期を過ごした「将棋のまち高槻」PR大使・つるの剛士さん（アマチュア将棋三段）を迎えた豪華キャストで放送します。

6回目となる今回の対局は、果たしてどちらが勝利するのか？

これまでの対戦成績は濱田剛史高槻市長の4勝１敗。毎回熱い接戦で、制限時間内に決着がつかず、ルールにより残った駒の数で勝敗を決定してきました。今回はタイトルに「決着つくまで!?」とある通り、「決着まで見たい！」というファンの皆さまの声に応え、対局時間を240分に拡大します。

番組内では「将棋のまち高槻」の紹介をはじめ、浦野真彦八段による中将棋の詰将棋クイズ、昨年引退した福崎文吾九段の近況コーナー、豪華解説陣とスペシャルゲストの「将棋のまち高槻」PR大使・つるの剛士さんによる軽快なトーク、高槻市のマスコットキャラクター“はにたん”と島本町のマスコットキャラクター“みずまろくん”も登場も!?対局はもちろんのこと、見どころ満載の番組をお楽しみください。

【中将棋と高槻市・島本町の関わり】

中将棋は、本将棋より盤のマス目や駒数が多く、取った駒を使用できないのが特徴です。

高槻市では、武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘されています。また、初代高槻藩主である永井直清は文化に造詣が深く、古くから広く将棋がたしなまれていたことがうかがえます。さらに2024年12月には、関西将棋会館が移転オープンし、高槻は将棋の西の聖地として今後注目が集まる“将棋のまち”です。

一方、高槻市の隣に位置する島本町にある水無瀬神宮には、約400年前の安土桃山時代の公家・水無瀬兼成によって書かれた中将棋の駒が伝わっており、町指定文化財となっています。

両市町は隣接し、歴史的・文化的なつながりが強いことから、「観光振興に関する連携協定」を締結して2020年度より両市町と関わりの深い中将棋での対局を実施し、広く両市町の魅力を発信しています。

本番組の企画・運営は「令和7年度高槻市観光プロモーション業務」の一環として株式会社ポニーキャニオンが担当しています。

■番組概要

《番組名》

【市長VS町長】BOTTOたかつき 中将棋対局 第6局

《実施日時》

令和8年1月18日(日) 15:30～（20時00分ごろ配信終了予定）

《視聴方法》

ニコニコ生放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349305087

《出演》

対局者：濱田剛史 高槻市長、山田紘平 島本町長

指南役：加藤桃子女流四段（濱田市長側）、長谷川優貴女流三段（山田町長側）

解説：福崎文吾九段、浦野真彦八段、糸谷哲郎八段

スペシャルゲスト：つるの剛士「将棋のまち高槻」PR大使

「BOTTOたかつき」特設HP :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/「BOTTOたかつき」Xアカウント :https://x.com/Botto_Takatsuki