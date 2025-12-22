ジェイテクト、トヨタ新型RAV4の安全性向上にPairdriverが貢献

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社：愛知県刈谷市、社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」)の手掛けるPairdriverが、この度、トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」）のSoftware Defined Vehicle、(以下「SDV」）普及に向けた第一歩として位置づけられる「新型RAV4」の操舵制御機能として初めて量産車に搭載されました。

ジェイテクトグループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での成長と変革を目指しています。

1988年に電動パワーステアリングを世界で初めて開発した当時から培ってきたステアリング制御技術というコンピタンスを活かし、人とシステムが調和するシステムとして生み出したPairdriver。このPairdriverとトヨタ自動車のSDV普及に向けた第一歩として位置づけられるRAV4とがつながり、より安全で快適なモビリティ社会の実現に貢献していきます。

Pairdriver(R)について

Pairdriverは、自動運転システムと人の操舵を自然につなぐ協調操舵技術です。

高精度な舵角制御により、目標軌道への高い追従性と滑らかな操舵介入を実現。

車両ごとのステアリング機構の違いに左右されず、常に安定した制御が可能です。

操舵反力もソフトウェアで柔軟に設計・調整でき、「人とシステムの直感的なコミュニケーション」による新しい運転支援体験を通じて、これまでにない安全・安心な運転環境を提供します。

今回の新型RAV4では緊急回避時に起動。今後は、走行シーンの様々な領域で起動できるよう、お客様各社への提案と共創を推進しています。

今後の展望

ジェイテクトグループがもつコンピタンスを掛け合わせ、安全性や快適性の向上、環境性向上に貢献する自動車向けの製品・サービスの技術力を更に高めてまいります。

そして、モノづくりとモノづくり設備で、モビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダーとして、地球にやさしく安全性に優れたモビリティの開発に貢献する新たな価値をお客様に提案してまいります。

＜参考＞

・人中心の自動操舵制御システム「Pairdriver(TM)」を新開発

～人と自動化システムの調和により安全・安心・快適な自動運転に貢献～

https://www.jtekt.co.jp/news/2022/000318.html

・Pairdriver特設ページ : https://www.pairdriver.jtekt.co.jp/