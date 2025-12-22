Bill One、パートナー専売プランを提供開始

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、経理DXサービス「Bill One」において、パートナー専売プランを提供開始します。

本プランでは、パートナー向けにBill Oneの機能と価格を最適化して提供します。Bill Oneは、本プランの提供を通じ、販売パートナーとの提携を一層強化していくことで、より広範な企業における経理DXの推進を後押ししていきます。

■新プランの提供背景

Bill Oneはこれまで、請求書受領や経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する経理DXサービスとして展開してきました。企業ごとに異なる業務プロセスやシステム環境に対応するため、オプション機能を柔軟に設定できる提供プランを採用し、大企業から中小企業まで幅広くサービスを提供してきました。しかし、パートナーが販売を行うには、他のベンダーのサービス等とも合わせて提案を行う機会も多く、オプション機能を組み合わせていくことが負担となっていました。

そこで、パートナーがよりBill Oneを提供しやすい環境を構築するため、機能と価格を最適化した、本プランの提供に至りました。

■新プランの概要と期待する効果

本プランは、紙やPDFなどあらゆる形式、方法で送付される請求書を99.9%の精度（※1）でデータ化し、オンラインで受領・管理できるBill Oneの機能を、パートナー提供向けに最適化しています。請求書の受領から取引先への支払いデータの作成までをBill One上で行える機能や、セキュリティ、外部サービスとの連携機能が標準搭載されています。

Bill Oneは、パートナー専売プランをラインアップとして拡充し、パートナーとの販売提携も一層強化することで、より広範な企業におけるDX推進を後押ししていきます。

※1：Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

（以上）

■経理DXから、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理DXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

https://bill-one.com/

