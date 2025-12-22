「ハードロックカフェ」上野駅東京店　伝説の「絶滅グルメ」が復刻！特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とコラボレーション

株式会社WDI JAPAN期間：2026年1月2日（金）～31日（土）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 の上野駅東京店では、国立科学博物館で開催されている特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボレーションを実施、惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」として、2016年に限定発売した「リブアイステーキ」を1月2日（金）から31日（土）の期間、販売します。

リブアイステーキ

このたびハードロックカフェ 上野駅東京が特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボ・スペシャルメニューとして用意したのは、チャコールで外は香ばしく、中はジューシーに焼き上げたリブアイのステーキに、醬油をベースに香味を加えた特製ソースをあわせた「リブアイステーキ」です。サイドには温野菜とフレンチフライ（またはライス）をお付けし、ボリュームたっぷりに提供します。2016年に限定商品として販売、人気を博しながらも「絶滅」した一品です。



また、当メニューご注文のお客様には、店舗があるアトレ上野限定の「絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード」（全2種［アノマロカリス、タリーモンスター］※枚数限定）をランダム配布。キラキラ加工のカードはアトレ上野のみで入手できるレアアイテムとなっています。さらに、カードに記載のクーポンコードで大絶滅展チケットを割引価格で購入いただけます。

ハードロックカフェ 上野駅東京×特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」

コラボレーション概要

絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード（アノマロカリス）絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード（タリーモンスター）◇ 内容：

惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」を期間限定で販売。

ご注文のお客様に、アトレ上野限定の「絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード」を進呈。

◇ 販売期間：

2026年1月2日（金）～31日（土）

◇ 提供商品：

「リブアイステーキ」 4,880円（税込）

◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ 上野駅東京

東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階／／TEL.03-5826-5821

◇ ハードロックカフェ 公式HP

https://hardrockjapan.com/

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」 開催概要

◇ 会期：

2025年11月1日（土）～2026年2月23日（月・祝）

◇ 開館時間：

9:00～17:00（入場は16:30まで） 夜間開館…毎週金・土曜日は19時まで開館

（1月2日（金）、3日（土）を除く／入館は18:30まで）

◇ 休館日：

月曜日、12月28日（日）～2026年1月1日（木）、1月13日（火）

ただし1月12日（月・祝）、2月16日（月）、2月23日（月・祝）は開館

◇ 会場：

国立科学博物館（東京・上野公園） 東京都台東区上野公園7-20

◇ 主催：

国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社

◇ 協賛：

セブン-イレブン・ジャパン、光村印刷、早稲田アカデミー

◇ 協力：

国立極地研究所、産総研地質調査総合センター、ブリッジリンク

◇ 公式サイト：

https://daizetsumetsu.jp

【ハードロック(R)概要】

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

