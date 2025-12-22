角上魚類、縁起の良い「初荷の国産 生本まぐろ」解体実演販売を1月5日（月）全店にて開催！大トロや中トロ、希少部位を特別価格でご提供

角上魚類ホールディングス株式会社【1/5(月) 新春初荷 生本まぐろ解体 実演販売開催】

角上魚類ホールディングス株式会社（以下、角上魚類）では、2026新春 1月5日(月)に角上魚類 全店において、初荷の国産 生本まぐろ解体実演販売を開催いたします。

新年を祝して、大トロや中トロ、頭やカマなどの希少部位も特別価格でご提供いたします。

「初荷（はつに）のまぐろ」とは？初荷のまぐろ 左奥に見えるのが初荷上り旗

年明け最初の市場開催、いわゆる「初開市日」というと、テレビや新聞メディアが毎年盛んにまぐろの初競りの様子を報じているのをご覧になったことも多いと思います。

その新年最初の開市日の出荷が「初荷」です。

新しい年を迎えた商いの初日、市場では「初荷」と書かれた上り旗を出荷箱にあしらって送り出します。華やかににぎやかに送り出すことで、その年の行方に景気をつけて、商売繁盛を祈念するのです。

つまり、「初荷のまぐろ」はとても縁起の良い、めでたい象徴だといえます。

新たな年を迎えたお客様と共に、私たち角上魚類もその喜びを共有することはできないだろうか、と考え至りましたのが、そのめでたいまぐろを使用した「初荷 国産 生本まぐろ解体実演販売」です。

縁起の良いまぐろによる新年初の解体実演をご覧いただき、そしてそのまぐろをおいしく召し上がっていただくことで、2026年もおいしい魚食の幕開けとさせていただきます。

手際よく解体する姿を楽しんでいただけます！開催は角上魚類 全店で

角上魚類全店のお客様に喜んでいただくために、解体実演販売は、関東信越全21店舗で開催いたします。初荷のまぐろは、1月5日の早朝に市場から出発し、全店舗へ届けられます。

1年に一度だけの「初荷」だからこそ、全店でお客様にお楽しみいただこう、と企画し、準備を進めてまいりました。

身質のしっかりとした本まぐろ

解体した本まぐろは、即サク取りして販売を予定しております。

鮮度、品質の良い本まぐろを多くのお客様に召し上がって頂くために、大とろから赤身までお手ごろな価格でご提供いたします。

希少な部位をかけて、運試しのジャンケン大会大人も子どもも盛り上がるジャンケン大会

頭やカマ、中落ちなどの希少部位をかけてのジャンケン大会など、まぐろ解体ならではのお楽しみイベントも予定しております。

勝てば特別価格で希少なまぐろを手に入れられるチャンスとあって、毎回ジャンケン大会は大盛況です。小さなお子様から大人まで、年齢問わずご参加いただけますので、1年の運試しにぜひチャレンジしてみるのもいかがでしょうか。

骨周りに残る旨みたっぷりで、身が柔らかく濃厚な中落ちは、まぐろ解体でしか手に入らない一品です。

当日は多くのお客様のご来店を心よりお待ちしております。

角上魚類 《初荷 国産 生本まぐろ解体実演販売》

京都府 伊根町産 短期養殖 生本まぐろを使用

■開催日：2026年1月5日(月)

■開催店舗：角上魚類 全21店舗 ※店舗により開催時間は異なります。

～オフィシャルサイト 特設ページ 初荷 国産 生本まぐろ解体実演販売～(https://www.kakujoe.co.jp/maguro2026.php)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■店舗別開催時間 ※小平店・日野店のみ2回開催



10時開始：川口店

11時開始：小平店、日野店、所沢店、川越店、高崎店、長野店、諏訪店、寺泊本店、長岡店

13時開始：つきみ野店、流山店

14時開始：赤羽店、南千住店、さいたま中央店、越谷店、大宮店、草加店、相模原店、船橋店、前橋店

15時開始：小平店、日野店

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天候不良などにより京都府 伊根町で水揚げできない場合は、長崎県 黒島産または島根県 隠岐の島産 短期養殖本まぐろを使用する場合がございます。

当日の天候、道路状況等によっては、時間変更の発生する場合がございます。予めご了承下さい。

《角上魚類 お店の営業時間はオフィシャルサイトでご確認ください。》

角上魚類 店舗一覧 kakujoe.co.jp/shoplist(https://www.kakujoe.co.jp/shoplist.php)

高品質な「京都府 伊根の本まぐろ」を使用

バイヤーが現地で水揚げしたてのまぐろをしっかり確認しています「初荷まぐろ」は国産、しかも「京都府 伊根まぐろ」です

その品質は水産業界でも高く評価されています。

日本海近海で春～初夏に捕獲した天然の若い本まぐろを、京都府伊根町で短期養殖。小型の天然マグロをさらに大きく育てて出荷します。

こだわりの短期養殖には近海で獲れた新鮮な生餌のみを使用し、さらに伊根湾沖の低水温海域で育成することで、天然本まぐろのような品質、味わいを実現しています。

角上魚類バイヤーも直接現地に赴き、その品質や生育環境を確認し、太鼓判を押すまぐろが「伊根まぐろ」です。

限りなく天然に近い環境で、餌にもこだわり、丁寧に育てられた伊根の生本まぐろ

角上魚類バイヤー 商品調達本部長 有馬 徹

新年を祝うのにこれほどふさわしい品はない、と自信をもっておすすめできる良質な本まぐろをご用意して、皆様のご来店をお待ちしています。

※写真はすべてイメージです。

※商品は豊富にご用意いたしますが、売切れの際は何卒ご容赦ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

角上魚類ホールディングス株式会社について

角上魚類 草加店 親切係 安田さん対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)