伝統のビヤホールが大崎に帰ってくる！「銀座ライオンLEO　ThinkPark店」１月５日オープン当日は生ビール全品半額！

サッポロホールディングスのグループ企業である 株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、2026年１月５日（月）、東京・大崎の複合施設「ThinkPark」の1F「ThinkPark Plaza」に、ビヤホール「銀座ライオンLEO ThinkPark店」をオープンします。

１世紀以上の伝統を受け継ぐ「銀座ライオン」は、独自の抽出技術“一度注ぎ”による爽快なのどごしの「サッポロ生ビール黒ラベル」をはじめ、種類豊富なこだわりの生ビールと、おつまみからお食事まで幅広いラインナップのお料理をご用意しているビヤホールです。

今回オープンする「銀座ライオンLEO」は、そんな伝統的なビヤホールをもっと身近に感じていただける、ひとり飲みにも仲間との乾杯にも最適なアットホームな空間です。お料理は「LIONチキンの唐揚げ」など銀座ライオンでも定番のビヤホールメニューや、お一人様でも気軽にお楽しみいただきやすい小皿料理を充実させ、「銀座ライオンLEO」スタイルにアレンジしています。

2022年11月の閉店以来、約３年ぶりに銀座ライオンが大崎の街に帰ってきます。地域の皆さまに愛されてきた伝統の味とおもてなしを、再び大崎でお楽しみください。

オープン記念イベントを実施！

イメージ多品種ある生ビールが全品半額！

【１月５日（月）限定】

オープン当日に限り、取り扱いのある生ビール全品（全種類のグラス・ジョッキ）を終日半額でご提供します。

※当日、各種生ビール半額券はご利用いただけません。

「銀座ローストビーフ」100g 1,500円（税込）「銀座ローストビーフ」を数量限定販売！

【１月５日（月）～１月７日（水） 限定（17：00以降）】

銀座ライオン伝統の味として人気なメニュー「銀座ローストビーフ」を、オープンから３日間、数量限定で販売します。

店舗データ

店頭イメージパース店内イメージパース

店 名：銀座ライオンLEO ThinkPark店

開 店 日 ：2026年１月５日（月）

住 所：〒141-6001 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark 1F

電話番号：03-6303-9407

営業時間：月～木 11：00～14：30／17：00～22：00

金 11：00～14：30／17：00～22：30

土日祝 11：00～21：00

規 模：78席（46.42坪/153.45平方メートル ）

公式サイトを見る :https://www.ginzalion.jp/shop/brand/lionleo/tp-osaki.html販売メニューなど詳細はこちらからご覧いただけます。

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136