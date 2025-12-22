業界No.1の段ボール・梱包資材の通販プラットフォーム「ダンボールワン」、会員数90万突破！

ラクスル株式会社

印刷・集客支援のプラットフォームを運営するラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央、以下当社）は、自社が運営する国内売上シェアNO.1(*）の段ボール・梱包資材専門通販プラットフォームの「ダンボールワン」において、会員数が90万を突破しましたことをお知らせいたします。

（サイトURL:https://www.notosiki.co.jp/(https://www.notosiki.co.jp/)）

■「ダンボールワン」会員数90万突破について

ラクスル株式会社が運営する「ダンボールワン」は、小ロット・短納期・低価格を強みに業界をリードする段ボール・梱包材の受発注プラットフォームです。お客様のビジネスや日常生活をサポートするためのサービス拡充を行なってきた結果、多くのお客様にご支持をいただき、この度、ダンボールワンの会員数が90万人を突破しました。

この90万会員突破に感謝の気持ちを込めて、来年1月5日よりダンボールワンでは「90万会員突破ありがとうセール」を実施いたします。お得なアイテムが多数ございますので、ぜひこの機会にご利用ください。

※対象商品ならびにセール内容は変更する可能性があります

■「ダンボールワン」について

「ダンボールワン」は、国内シェアNo.1（*）のダンボール・梱包材の受発注プラットフォームです。日本全国のダンボール製造会社、梱包材メーカーと提携し、業界最大規模の工場ネットワークを保有しています。小ロット・短納期・低価格を特徴として個人のお客様からオフィス需要まで幅広いユーザーに、高品質なダンボール・梱包材を低価格で提供しています。

サービスサイト： https://www.notosiki.co.jp/

利用に関するお問合せ先：https://www.notosiki.co.jp/contents/inquiry/

*ダンボール・梱包材専門通販ECサイトNo.1について

「売上高（シェア）No.1」「注文ユーザー数No.1」「受注件数No.1」「レビュー数No.1」「売上金額の対前年度増加額No.1」「品揃え（掲載商品数）No.1」

（東京商工リサーチ調べ 2025年9月時点／主要ダンボール・梱包材専門通販サイトにおいて）