【LINEスタンプ発売決定！】『成瀬は天下を取りにいく』のLINEスタンプが本日発売！

宮島未奈さん『成瀬は天下を取りにいく』は、著者のデビュー作でありながら、2024年本屋大賞はじめ数々の文学賞＆アワードを獲得した超話題作。12月1日に発売した最終巻『成瀬は都を駆け抜ける』をもってシリーズ完結となり、シリーズ累計部数は200万部を突破しました！

そんな話題の小説『成瀬は天下を取りにいく』のLINEスタンプがこのたび発売となりました！「わたしは二百歳まで生きようと思っている」という作中での成瀬のセリフや、人気イラストレーター・ざしきわらしさんが描いた登場人物たちのイラストが使われています。ぜひ使ってみてください！

購入はこちらから！ :https://line.me/S/sticker/32177440

■ 書籍内容紹介

宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』新潮文庫刊

「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」幼馴染の島崎みゆきにそう宣言したのは、中学二年生の成瀬あかり。閉店を間近に控える西武大津店に毎日通い、ローカル番組の中継に映るといいだした。さらに、お笑いコンビ・ゼゼカラでM-1に挑み、高校の入学式には坊主頭で現れ、目標は二百歳まで生きること。最高の主人公の登場に、目が離せない！ 本屋大賞を受賞した圧巻の青春小説！

■ 著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、2023年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』と合わせてシリーズ累計発行部数200万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■ 書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025年7月1日

【造本】文庫

【定価】630円（税込み）

【ISBN】978-4-10-106141-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/