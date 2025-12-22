AI×開発組織をテーマにした「Qiita AI Summit」をオンライン・オフラインで同時開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、「AI × 開発組織」をテーマにオンライン・オフライン同時開催イベントを開催します。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

AI時代が訪れた今、開発組織のあり方を考える

AIの普及により、開発組織をまとめるテックリードやPMをはじめとした組織運営に携わるリーダーは、技術的な指導に加え、プロジェクトの戦略を立案し、AI駆動で開発組織を成功に導く能力が求められる課題に直面していると考えられます。

「Qiita AI Summit」は、このような課題意識を持つ皆さまに向けて、AI時代に「闘える開発組織づくり」を追求するとともに、その変革を支える最先端の技術や具体的なソリューション、採用戦略などの議論を深めるための場です。本イベントは、参加者の皆さまが目指すべき開発組織のあり方について考えを深め、実践的な知見を得られる機会を提供します。

本イベントで得られるインプット

「Qiita AI Summit」ではこれらの課題を解決に導くために、以下の実践的なインプットの機会を提供します。

1.AI導入効果を最大化する運用ノウハウと成果の可視化

AIを導入したものの期待する効果が出ていない原因究明の視点

AI駆動での成果を整理・言語化し、組織内で共有するための具体的な取り組み

2.AI時代の開発組織のあり方や採用戦略の方向性

変化に対応し、競争力を維持するために必要な人材戦略および組織設計の方向性

目指すべき開発組織のあり方について考察を深める

オフライン参加者限定特典

1. 会場にご参加いただいた方全員にQiita初の技術書『Qiita Tech Book』とQiita オリジナルステッカーをプレゼント

2. スタンプラリー

出展ブースを回って、Qiitaグッズが当たるガチャガチャにチャレンジ！

3. 懇親会を開催

軽食とドリンクをご用意！スポンサー企業や登壇者、Qiitaスタッフ、同じ課題意識を持つ他の参加者と直接意見交換・交流が可能なネットワーキングの場となります。

登壇者情報（敬称略）

新保 輝之

サイボウズ株式会社 / API エコシステム本部 システムデベロップメント部 プロジェクトマネージャー

各種 iPaaS やクラウドサービスとの連携プラグインなど、kintone API を利用したプラグイン開発や外部連携開発に従事。

メンバー 5 人以下、期間 2～6 か月程度の小規模プロジェクトを担当し、短期間で成果を上げることで事業に貢献。

前職の SIer などで培ってきた業務知識を活かし、要件定義や仕様策定を中心に、プロジェクトマネジメントに奔走している。

伊藤 昇

株式会社ベネフィット・ワン / 情報システム事業部 開発・運用部 事業基盤推進グループ

SIerにてVB/Javaプロジェクトを経験後、ワークスアプリケーションズ、ビズリーチを経て現職。

開発からQA、オフショア開発PM、AIサービス評価まで経験。

生成AIの可能性に感銘を受け、AIを活用した業務改善をミッションにベネフィット・ワンへ参画。

現在は、AIを活用した開発効率化に取り組む。

好きなAIは ChatGPT, Gemini, Roo Code, Cursor, Mapify

清野 隼史

Qiita株式会社 /プロダクト開発部 部長

アルバイトを経て、2019年4月にIncrements（現 Qiita株式会社）へ新卒入社。入社後はQiita、Qiita Jobsのプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月から「Qiita」のプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。2025年4月よりプロダクト開発部 部長として開発組織の統括を行う。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2681_1_7b55f3701a18877329dec78a724eedf9.jpg?v=202512220222 ]

※予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

株式会社エイチームホールディングスについて

