LIFULLと北海道十勝スカイアーススポーツが「十勝地域活性化パートナーシップ協定」を締結

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULL（ライフル）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120、以下「LIFULL」）は、北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社（本社：北海道音更町、代表取締役社長：金澤宗一郎、以下「スカイアース」）とともに、北海道十勝地域の持続的な発展と人の流れの創出を目的とした「十勝地域活性化パートナーシップ協定」を締結しました。

本協定を通じて、両社は「スポーツ」と「住まい」という2つの生活基盤を軸に、地域の新しい価値創造と地域循環型社会の実現を目指します。

背景

十勝地域では、人口減少・若年層流出・空き家増加など、暮らしに関わる多様な課題が進行しています。一方で、豊かな自然環境、文化、食、そしてスポーツを通じた人と人のつながりなど、多くの魅力的な地域資源が存在しています。

LIFULLは「空き家対策」や「移住定住支援」を通じて全国各地の地域活性化に取り組んでおり、スカイアースはスポーツを通じた人材育成・地域教育・キャリア支援を展開してきました。

両社の強みを掛け合わせ、地域の暮らしを支える二つの領域を連携させることで、地域住民や移住者が安心して活動できる環境を整備し、交流人口・関係人口の創出、空き家の活用、地域の魅力向上を図ります。

本協定は、地域に根ざした人材・住まい・仕事の循環を生み出し、十勝地域の活力あるまちづくりに寄与することを目的とします。

協定の概要

- 名称：十勝地域活性化パートナーシップ協定- 締結日：2025年12月22日- 目的：スポーツと住まいを通じた地域振興と関係人口の拡大- 主な取組内容：-地域人材の育成・キャリア支援の推進-空き家を活用した移住・二地域居住の促進-各自治体・地域企業・学校・団体との地域コミュニティ形成-地域振興・雇用創出につながるプロジェクトの企画・推進

今後の展望

両社は本協定のもと、十勝地域の自治体・教育機関・スポーツ団体などと連携し、地域に根ざした具体的な取組を順次進めていきます。将来的には、スポーツによって生まれる“人のつながり”と、LIFULLが培ってきた“住まいと暮らしの知見”を融合させ、全国の地域モデルとなる仕組みの構築を目指します。

北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社 代表取締役社長 金澤宗一郎様のコメント

この度は株式会社LIFULL様と十勝地域活性化パートナーシップ協定を締結できましたこと、大変嬉しく思っています。北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社はスポーツを通じて、十勝が抱えている社会課題の解決に向け活動しています。

株式会社LIFULL様と連携することで、より地域密着に徹底した活動ができると考えています。

株式会社LIFULL 地方創生事業CEO 桝田裕司 のコメント

LIFULLはこれまで、空き家や移住定住の分野を中心に、地域課題の解決に取り組んできました。十勝地域は、自然・食・人といった豊かな資源を有する一方で、多くの地方自治体と同様に、人口減少や空き家の増加などの課題を抱えています。

スカイアース様が推進するスポーツを核とした地域づくりと、当社の持つ専門的な知見や広範なネットワークを掛け合わせることで、十勝地域の持続的な活性化と、新しい価値の創造に貢献できると確信しています。

株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。