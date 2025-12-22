原宿「and ST TOKYO」にスズキの小型乗用車・新型「クロスビー」が登場！車両を展示する特別なコラボイベントを12 月29 日（月）より開催

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社︓東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO︓木村 治）は、スズキ株式会社（本社︓静岡県浜松市中央区高塚町300、代表取締役社長︓鈴木俊宏）の新型「クロスビー」とのコラボレーションによるポップアップイベントを、原宿の「and ST TOKYO」にて2025 年12 月29 日（月）より開催いたします。「and ST TOKYO」店舗内に「クロスビー」の車両が登場するという、過去に例のない見た目にもインパクトの大きなイベントです。

and STと新型「クロスビー」による本コラボレーションは、「自分らしいライフスタイルを楽しむ」という双方の共通する価値観から生まれ、「ファッションとクルマ」という異なるジャンルの融合を通じて、お客さまに新しい体験価値を提供することを目的としています。

今回、コラボレーションの取り組みとして、原宿の「and ST TOKYO」にて期間限定で「デイキャンプ」をテーマにポップアップイベントを開催。新型「クロスビー」の実車に触れながら、アウトドアシーンを想起させる空間で、ご来場のお客さまに⾮日常な体験を提供します。さらに、新型「クロスビー」での外出シーンをイメージした、and ST取り扱いブランドのファッションやライフスタイルアイテムも販売いたします。そのほか、フォトスポットや巨大ガチャによるスペシャルおみくじなど、来場者限定の体験コンテンツもご用意しており、特別な時間をお楽しみいただけます。

コラボサイトでは、「もう一人の私になれるワクワクを。」をコンセプトに、and STで取り扱う4 ブランド「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」「niko and ...（ニコアンド）」「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」「BAYFLOW（ベイフロー）」のスタッフが、新型クロスビーとリンクしたコーディネートを提案します。

また、本コラボレーションの一環として、新型「クロスビー」のご成約キャンペーンでは「niko and ...」がオリジナルデザインのアイテムを制作。期間中に新型「クロスビー」をご成約いただいた方に、限定コラボグッズセットを抽選でプレゼントいたします。

◼新型「クロスビー」×and ST コラボサイト

＜URL＞ https://www.dot-st.com/cp/xbee-andst

「もう一人の私になれるワクワクを。」をコンセプトとしたコラボサイトでは、and STで取り扱う4 ブランド「GLOBAL WORK」「niko and ...」「LOWRYS FARM」「BAYFLOW」のスタッフが、“都心で過ごす私”“自然で過ごす私”をテーマに新型「クロスビー」とリンクしたコーディネートを提案しています。

■新型「クロスビー」×and ST コラボポップアップイベント詳細

期間︓2025年12月29日（月）～2026年1月14日（水）

※時間は店舗の営業時間に準じます。

場所︓and ST TOKYO（東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1F）

内容︓新型「クロスビー」車両展示、and ST取り扱いブランドの商品販売、フォトスポット、巨大ガチャのスペシャルおみくじ等

◼新型「クロスビー」×and STご成約プレゼントキャンペーンについて

＜URL＞ https://www.suzuki.co.jp/car/xbee/special/

期間中に新型「クロスビー」をご成約いただいた方を対象に、「niko and ...」のロゴ入り保冷バッグなど限定コラボグッズセットが抽選で当たるご成約プレゼントキャンペーンを開催中。詳細は新型「クロスビー」特設サイトでご覧いただけます。

■「Play fashion! プラットフォーム」 and STについて

当グループでは、「お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。」というコンセプトのもと、ファッションを通じた様々な繋がりを創出していくことを掲げています。

2,100 万人（2025 年10 月末時点）を超える会員基盤を持つ「and ST」を物販のWEBストアから「Playfashion! プラットフォーム」へと進化させるべく、取引先企業との連携をさらに深め、セールスサポートやプロデュース事業までビジネスを広げファッション業界全体に新たな価値を提供しています。

2022 年からは、and STプラットフォームを外部企業さま向けにオープン化し、現在では51 ショップに参画していただいています。また、お客さまへより良いショッピング体験を提供するべく、便利なソリューションの開発や、利便性とおトク感のあるサービス提供を拡充しています。

◼新型クロスビーについて

新型「クロスビー」は、「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」をコンセプトに、愛着のわくデザインや使いやすく広い室内空間といった「クロスビー」本来の特長に加え、先進安全装備や快適装備の拡充、走行性能や燃費性能を大幅に進化させた小型乗用車です。

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

＜クロスビー特設サイト＞ https://www.suzuki.co.jp/car/xbee/

＜スズキ株式会社ホームページ＞ https://www.suzuki.co.jp/

■WEB ストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500 店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO︓木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/