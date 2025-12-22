鮮度に徹底的にこだわった　「銚子港水揚げ真イワシのフライ」新発売

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する冷凍惣菜宅配事業「ワタミの宅食ダイレクト」では、「いつでも食べられる ちゃんと家ごはん」をコンセプトに、おいしさと栄養バランスを両立した冷凍惣菜をお届けしています。

選任の管理栄養士が塩分・カロリー・食材数に配慮して設計したワンプレートの冷凍惣菜は、原料にもこだわり、生産者の思いが詰まった国産食材を積極的に使用しており、幅広い世代のお客さまにご利用いただいています。

そんな「ワタミの宅食ダイレクト」の主力商品である、3種のお惣菜「いつでも三菜」、5種のお惣菜「いつでも五菜」では、12月の新商品として、千葉県銚子港で水揚げされた真イワシを使用した「銚子港水揚げ真イワシのフライ」を発売しました。

本商品には、鮮度に徹底的にこだわり抜いた有限会社 元助商店で製造された真イワシフライを使用しています。

【商品概要】

「いつでも五菜」

銚子港水揚げ真イワシのフライ

副菜：パスタサラダ/切干大根の五目煮/ブロッコリーと蒸し鶏のナムル/しらたきの明太子炒め

熱量314kcal/食塩相当量2.1g

たんぱく質13.0g/脂質17.1g

炭水化物29.1g

大きく育った真イワシだけを厳選しました。朝網で捕れたばかりの最高に脂ののった真イワシを急速に加工して、鮮度そのままフライにしています。フライに使用するパン粉にもこだわり風味豊かでサクサクの生パン粉主体の特製パン粉を使用しています。

【有限会社 元助商店 会社概要】

代表取締役/石井 希一

所在地/千葉県南房総市千倉町南朝夷1193

事業内容/水産加工業

水産原料を使用した、フライ、竜田揚げなど冷凍食品を製造。原料と鮮度にこだわり、独自の加工技術で安心安全な食品を製造しています。

【販売方法】

「いつでも三菜」「いつでも五菜」の「選べるセット（定期・都度）」の中でお選びいただけます。

≪選べるセット（定期10食セット）≫https://www.watami-takushoku-direct.jp/shop/sets/2

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。お届け頻度は7日・14日・28日間隔からお選びいただけます。

≪選べるセット（都度10食セット）≫https://www.watami-takushoku-direct.jp/shop/sets/7

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。1回きりのお届けです。ご都合に合わせて、その都度ご注文いただけます。

【「ワタミの宅食ダイレクト」について】

「ワタミの宅食ダイレクト」は、管理栄養士が設計した栄養バランスのとれた冷凍惣菜を、ご自宅まで宅配便でまとめてお届けするサービスです。冷凍庫にストックしておけば、必要な時にいつでも召し上がっていただけます。

塩分・カロリー・品目数に配慮した冷凍惣菜は、忙しい主婦の方から単身赴任中の方、シニア世代の方まで、さまざまなライフスタイルに合わせてご利用いただいています。

「ワタミの宅食ダイレクト」では、お客さまの声をもとにおいしさを追求し、暮らしに寄り添いながら、食卓に彩りを添えるバランスのとれた食事を、利便性高くご提供してまいります。

「ワタミの宅食ダイレクト」WEBサイトはこちらから

https://www.watami-takushoku-direct.jp/(https://www.watami-takushoku-direct.jp/)

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp