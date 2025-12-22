TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボイベント 「海沿いの街 ラグーナ冒険譚(ぼうけんたん)」 続報！
株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：小寺 康弘）は、運営するテーマパークの「ラグナシア」にて、【TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボイベント 「海沿いの街 ラグーナ冒険譚」】を2026年1月10日（土）～5月10日（日）まで開催します。コラボメニューやグッズなどイベント詳細情報を発表します。
開催概要
■イベント名称：TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボイベント 「海沿いの街 ラグーナ冒険譚(ぼうけんたん)」
■期間：2026年1月10日（土）～ 5月10日（日）
■場所：ラグーナテンボス ラグナシア 園内各所
■お客様問い合わせ先：ラグーナテンボス 総合インフォメーションセンター
TEL：0570-097117（9:00～16:00）
■イベント公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2026/frieren/index.html
フリーレン一行は、再びラグーナに訪れる。そこで待っていたのは、新たな冒険の扉だった。
【コラボイベントあらすじ】
ラグーナに佇む“封印の扉”。その向こうには、“伝説の宝”が眠るという。フリーレン一行は、扉を開く手がかりとなる“魔導書”を発見した。魔導書を解読するには、街に点在する“石碑の謎”を解き明かさねばならない。すべての謎が解かれたとき、魔導書に、扉を開く術が示される。果たして一行は、“封印の扉”を開くことができるのか――？
園内周遊謎解きラリー「ラグーナ冒険譚 魔導書の謎」
“封印の扉”を開くために、園内に散らばる石碑（問題パネル）の謎を解き、石碑に記された呪文の欠片を集めよう。すべての謎を解いて呪文の欠片を集めたとき―― “封印の扉”が開かれる！
園内周遊謎解きラリー「ラグーナ冒険譚 魔導書の謎」
■参加料金：1回600円（税込）
※小学生未満の方は付添の方とご参加ください。
※別途ラグナシア入園料が必要です。
■クリア特典：ラグーナでの思い出写真風オリジナルクリアファイル
※全6種よりランダムでお渡しします。絵柄をお選びいただくことはできません。
■受付場所：ラグナシア園内 グランシップスーベニール
■運営時間：開園～閉園1時間30分前
※ゴール受付は閉園30分前まで
謎解きラリーをクリアした方には、クリア特典としてラグーナでの思い出写真風オリジナルクリアファイルをプレゼントします。
※全6種よりランダムでお渡しします。絵柄をお選びいただくことはできません。
園内周遊謎解きラリー クリア特典のクリアファイル
会場限定オリジナルグッズ販売
ラグーナテンボス限定オリジナルミニキャライラストを使用したグッズをはじめ、オリジナルグッズを数量限定で販売します。そのほか、TVアニメ「葬送のフリーレン」のグッズを多数販売する予定です。
トレーディンググリッター缶バッジ 全7種 各550円（税込）／ 7種セット 3,850円（税込）
トレーディングアクリルスタンド 全7種 各880円（税込）／ 7種セット 6,160円（税込）
ポラショットコレクション（ミニキャラデザイン、場面写デザイン）全12種 各440円（税込）／ 12種セット 5,280円（税込）
クリアファイル 全2種（ミニキャラデザイン、キービジュアルデザイン）各550円（税込）
マグネット付キャンディ缶 990円（税込）
グリッターアクリルキーホルダー 全2種 各1,320円（税込）
作品やキャラクターにちなんだオリジナルコラボメニュー登場
期間中、園内のレストラン・ワゴン店舗にてイベントビジュアルやオリジナルミニキャライラストを使用したラグーナテンボス限定コラボメニューを販売します。
葬送のフリーレンコラボ ドリンクボトル 全2種 各1,600円（税込）
葬送のフリーレンコラボ ポップコーンバケット 1,700円（税込）
フリーレンの杖チュリトス 750円（税込）
魔法で色が変わるレモネード 650円（税込）
フルーツブリュレを出す魔法 1,600円（税込）
思い出プレート（ランチョンマットシート付き）1,800円（税込）
思い出プレート ランチョンマットシートデザイン
コラボメニューを購入していただいた方には、特典としてコラボメニュー1品ご購入ごとにオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。
※全7種よりランダムでお渡しします。絵柄をお選びいただくことはできません。
コラボメニュー 購入特典のオリジナルステッカー
作品の世界観を感じられるフォトスポットが登場
ラグーナの街の中には、フリーレンたちの等身大パネルや、作中でフリーレンたちが足湯に入っているシーンをイメージしたフォトスポットが登場します。
フォトスポットイメージ
フォトスポットイメージ
変なホテル ラグーナテンボスではコラボルームも同時開催
変なホテル ラグーナテンボスでは、コラボイベントを満喫できるTVアニメ「葬送のフリーレン」仕様の4種類（「フリーレンルーム」、「ヒンメルルーム」、「シュタルクルーム」、「フェルンルーム」）のコラボルームが登場します。宿泊特典として、ラグナシア園内で開催する謎解きラリーの利用券やオリジナルポストカード、オリジナルファイルをプレゼントします。さらに、フリーレンの録りおろしボイスをお楽しみいただけます。
開催概要
■宿泊期間：2026年1月9日（金）チェックイン ～ 5月11日（月）チェックアウト
■特典内容：下記ご参照ください。
１.変なホテル ラグーナテンボス ご宿泊（朝食付き）
２.ラグナシア入園券1日分
３.園内周遊謎解きラリー「ラグーナ冒険譚 魔導書の謎」利用券
４.ノベルティ（オリジナルポストカード、オリジナルファイル）
５.フリーレンの録りおろしボイス
■公式サイト：https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
「葬送のフリーレン」コラボルーム 「フリーレンルーム」
宿泊ノベルティ オリジナルポストカード
宿泊ノベルティ オリジナルファイル
TVアニメ情報
『葬送のフリーレン』
TVアニメ第2期 2026年1月放送開始
日本テレビ系にて
【スタッフ】
原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)
監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎
シリーズ構成・脚本：鈴木智尋
キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里
コンセプトアート：吉岡誠子 音楽：Evan Call
アニメーション制作：マッドハウス
【声の出演】
フリーレン：種崎敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃
ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司
【イントロダクション】
「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回（2023年度）小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。そして現在発売中のコミックスは世界累計部数3,200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。
それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。
【ストーリー】
勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中／Blu-ray&DVD全7巻発売中
【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp 【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/
【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
【コミックス情報】
世界累計部数3,200万部突破！
「葬送のフリーレン」
原作／山田鐘人 作画／アベツカサ
少年サンデーコミックス
発行／小学館
第1巻～第14巻発売中!
【原作公式HP】https://websunday.net/work/708/
【原作公式X)】https://twitter.com/FRIEREN_PR
【原作公式TikTok】https://www.tiktok.com/@frieren_pr
【原作公式Instagram】https://www.instagram.com/frieren_pr
【原作公式Blusky】https://bsky.app/profile/frieren.websunday.net
【週刊少年サンデー公式HP】https://websunday.net/
【週刊少年サンデー公式Twitter】https://twitter.com/shonen_sunday
【原作コピーライト】(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館
※本リリース内の画像はすべてイメージです。