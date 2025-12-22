最後の一滴まで飲み干したい、五感を刺激する“カラシビ”体験！行列の絶えない名店「鬼金棒」監修、刺激とコクの『カラシビ味噌らー麺』が、選べる「3つの辛さ」で登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年12月25日（木）より「本格ラーメンシリーズ」第35弾として、「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒」監修の『カラシビ味噌らー麺』シリーズをかっぱ寿司全店にて販売いたします。

かっぱ寿司は、「本格ラーメンシリーズ」第35弾として、東京・神田に本店を構える人気店「鬼金棒」監修の『カラシビ味噌らー麺』全3種およびサイドメニューをかっぱ寿司全店にて販売いたします。

「鬼金棒」は、唐辛子の「辛（カラ）さと山椒の「痺（シビ）れ」を効かせた濃厚な味噌ラーメンスープで、国内外のラーメンファンを魅了し続ける名店です。今回の監修商品では、鬼金棒の代名詞である「カラシビ」のパンチが効いた濃厚な味噌スープに、かっぱ寿司オリジナルの太麺を合わせました。トッピングには、お店の特徴でもある「金棒」をイメージしたヤングコーンを使用。炙ることで香ばしさを加えています。

辛さと痺れの刺激を楽しみたい方はもちろん、辛いものが苦手な方にもお楽しみいただけるよう、辛さのレベルを選べるラインナップをご用意いたしました。 刺激的な味わいが癖になる本物の「カラシビ」を、ぜひ全国のかっぱ寿司でご堪能ください。

かっぱ寿司は、お店でのお食事がもっと楽しい時間となるように、これからも毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【「鬼金棒」監修商品 販売概要】

・販売期間：2025年12月25日（木）～2026年3月11日（水）予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・U R L：https://www.kappasushi.jp/cp/kikanbo

・イメージ動画：https://youtu.be/IU0BwahInBg

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

※辛み成分が強いため、辛い物が苦手な方や小さなおこさまはご注意ください。

【「鬼金棒」監修商品 詳細】

『鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（1辛）』

540円（税込）

辛いものが苦手な方にも「鬼金棒」の世界観を楽しんでいただける一杯です。 ベースとなる濃厚な味噌スープ自体にピリッとした「カラシビ」の風味を感じていただけます。 トッピングはチャーシュー、炙ったヤングコーンに加え、本商品ではメンマを使用。旨み豊かなスープをじっくりと味わっていただけます。

『鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（2辛）』

540円（税込）

辛（カラ）さと痺（シビ）れを効かせた濃厚な味噌ラーメンスープに、かっぱ寿司オリジナルの太麺がよく合います。 トッピングには、青ねぎ、チャーシューに加え、鬼金棒の特徴である「金棒」をイメージしたヤングコーンを使用。ヤングコーンは提供前に炙ることで、食欲をそそる香ばしさを付加しています。 スープの辛さは、辛みの強い特製辣油で調節しており、濃厚な旨みの中に刺激的なアクセントを感じられる一杯です。

『鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（3辛）』

540円（税込）

さらなる刺激を求める方へ。「カラシビ味噌らー麺（1辛）」の3倍量の辣油を使用しました。 さらに七味唐辛子もトッピングすることで、唐辛子の辛みだけでなくスパイスの爽やかな「痺れ」も強化・付加しています。 濃厚な味噌のコクと、突き抜けるようなカラシビの刺激が、かっぱ寿司オリジナルの太麺に絡みつく、インパクト抜群の一品です。

■スープを最後の一滴まで楽しむ！こだわりのサイドメニュー

『ヤングコーンおにく飯』230円（税込）～

チャーシューと香ばしいヤングコーンをシャリの上に乗せたミニ丼です。 そのままミニ丼としてお召し上がりいただくのはもちろん、ラーメンの残ったスープを入れてよくかき混ぜ、「雑炊風」にしていただくのもおすすめの食べ方です。 こだわりのカラシビ味噌スープを最後の一滴まで余すことなく味わえる、ラーメンのお供にぴったりな一品です。

※酢飯を使用しております

■辛さをもっと楽しみたい方へ味変アイテムです

『追い込みラー油』50円（税込）

「もっと刺激が欲しい」という方のための味変アイテムです。 「カラシビ味噌らー麺 辛さ増し」にトッピングされている青ねぎ、激辛辣油、七味を小皿でご提供します。 ラーメンに入れて自分好みの「カラシビ」加減に調節したり、『ヤングコーンおにく飯』にトッピングして刺激的な丼にアレンジしたりと、楽しみ方が広がります。

本格ラーメンシリーズについて

かっぱ寿司は、お客様にとっていちばん身近で、いちばん頼れる「みんなのクリエイティブレストラ

ン」でありたいと考えています。そんなかっぱ寿司の人気メニュー『炙り真鯛の塩ラーメン』は、

麺もスープもオリジナルにこだわった、自慢の一品です。

お客様の日々のお食事がさらに楽しく、彩り豊かな「ワクワク」が積み重なるひとときとなることを

願い、かっぱ寿司では“有名店の味を身近なかっぱ寿司で”をコンセプトに、2018年6月より「本格ラーメンシリーズ」の展開を開始しました。

第1弾として「えびそば一幻」監修の『えびラーメン』を販売したところ、販売開始からわずか10

日で10万食を突破。その後も、北海道から福岡まで全国屈指の超有名ラーメン店とのコラボレーションを実現し、かっぱ寿司でしか味わえないラーメンを次々とお届けしてきました。

累計販売数は1,840万食※以上の人気シリーズとなり、「回転寿司で本格的なラーメンが食べられる」と、ラーメン愛好家の方はもちろん、多くのお客さまから、ご支持をいただいております。

（※2025 年 12月時点）

「鬼金棒」について

2009年、東京・神田にて創業。「カラ（辛さ）」と「シビ（痺れ）」を融合させた「カラシビ味噌らー麺」という独自のジャンルを確立。「カラシビ」という言葉がまだなかった頃から、唐辛子の辛さと山椒の痺れ、そして濃厚な味噌の旨みを組み合わせた味を追求してきた、行列の絶えない人気店です。オリジナルの調合味噌を使ったコクのあるスープに、こだわりの唐辛子スパイスと、香り豊かな山椒の痺れ油を加えた、まさに“鬼に金棒”の奥深い味わいが特徴。 店内は鬼のお面や和太鼓の音が響く独特な雰囲気で、「五感で楽しむらー麺」をコンセプトに、国内外の多くのファンを魅了し続けています。

【店主 三浦 正和】さんのコメント

今回のコラボでは、鬼金棒で提供している「カラシビ味噌らー麺」の力強い旨みと刺激を忠実に再現すべく、試作を重ねました。開発にあたっては、単に辛いだけでなく、味噌のコクやスパイスの爽やかな香りがしっかりと感じられるスープの再現に徹底的にこだわりました。当店のトレードマークでもある“ヤングコーン”もトッピングされています。唐辛子の鋭い刺激と濃厚味噌の奥行きが織りなす一杯は、鬼金棒ならではの唯一無二の味わいです。ぜひ、全国のかっぱ寿司で「カラシビ」の世界をご堪能ください！

リリース内画像素材： https://x.gd/Xi6cl