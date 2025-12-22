鹿児島県産 種子島安納いもを使用 素材と製法にこだわった、洋菓子店のような本格スイーツの味わい！『安納芋プリン スイートポテト仕立て』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、安納芋の味を活かした新商品、「安納芋プリン スイートポテト仕立て」を2026年1月12日（月）より全国のスーパー・コンビニエンスストアで発売いたします。

また本シリーズは、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりプリンとなっており、2025年9月に発売した『和栗プリン モンブラン仕立て』に続く、第2弾の商品となります。

今回発売となる「安納芋プリン スイートポテト仕立て」は、洋菓子店に並ぶ高級感のある本格的なスイートポテトの味わいを再現したスイーツ仕立てのプリンです。鹿児島県産 種子島安納いもを使用し、安納芋の特徴である蜜の甘さを感じられるように、焼き安納芋のパウダーを使用しました。さらに、バターの風味が洋菓子店の本格スイートポテトのような味わいを引き立てています。プリンと調和するよう、カラメルソースにもバターの香りづけをしています。

また、卵の力でじっくり丁寧に蒸して固めた「本格蒸し製法」を採用し、なめらかな口当たりと安納芋のしっとり感が融合された食感に仕上げています。

ぜひデザートや日々のちょっとしたご褒美として、洋菓子店のスイートポテトのような本格派プリンをお楽しみください。

～鹿児島県産 種子島安納いも～

本製品に使用している安納芋は、発祥の地である種子島で生産されたものです。種子島は海に囲まれているため、土壌にミネラルが豊富に含まれています。この豊富なミネラルのおかげで、糖度が高く、風味が強い安納芋が育つと言われています。島の宝である安納芋を守り育てるため、農家だけでなく種子島の高校生たちも苗の培養から育成を担当するなど、島全体で安納芋のブランド化や栽培技術の向上に取り組んでいます。

【商品概要】

商品名 ：安納芋プリン スイートポテト仕立て

種類別 ：洋生菓子

内容量 ：105g

保存温度 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー ：156kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：165円（税抜）

発売日 ：2026年1月12日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間/9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/