ÅìµþÅÔ¡ÖTokyo-NbS¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡×Í¥½¨¾Þ¡¡°ð¾ë¤Ç¤ÎÎ¤»³³èÆ°¤¬É¾²Á¡ÌÅìµþ¡Í

À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¡ÊËÜÉô:¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ¡¢Íý»öÄ¹:À¾Â¼ÍÛ»Ò¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÂè2²óTokyo-NbS¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É～¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë～¡×Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ê¤®¤á¤°¤ß¤ÎÎ¤»³¡×¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡Ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¸³³èÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤Ë¤è¤ëÎ¤»³°Ý»ý´ÉÍý¤Î·ÑÂ³Åª³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¤ò³èÍÑ¤·Â¿ÍÍ¤Ê»²²è¤ò¼Â¸½
Tokyo-NbS¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬2024Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤·¤¿É½¾´¤Ç¤¹¡£2023Ç¯4·î¤Ë²þÄû¤·¤¿¡ÖÅìµþÅÔÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÃÏ°èÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«Á³¤¬Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ýÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÆ°¡ÊNature-based Solutions,NbS¡Ë¤òÀè¶îÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2²ó¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Ï52ÃÄÂÎ¤¬±þÊç¤·¡¢4ÃÄÂÎ¤Î¼õ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¤Ï°ð¾ë»Ô¤ËÌó2.5ha¤ÎÎ¤»³¤òÊÝÍ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ°è½»Ì±¤ä¿¦°÷¡¢Ï¢·ÈÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³ÂÎ¸³³èÆ°¤äÊÝÁ´³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¤«¤é¡¢¿·½É¶è¤Î¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ´Ä¶¿ä¿Ê²Ý¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢É½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤Ê¤®¤á¤°¤ß¤ÎÎ¤»³¤Ç¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ½¾´¼°¡¦¸òÎ®²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¤«¤é17»þ
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1¡¡¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー3³¬¡Ë
¡Ú¿½¹þ¡Ûhttps://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/nbs/award2025
¡ÚÄùÀÚ¡Û2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û200¿Í
ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤ÉËèÇ¯Ìó3Àé¿Í¤¬¸òÎ®
¡Ö¤¤¤Ê¤®¤á¤°¤ß¤ÎÎ¤»³¡×¤Ï2004Ç¯¡¢ÂðÃÏ³«È¯¤¬¿Ê¤à°ð¾ë»Ô¤Ç30Ç¯°Ê¾åÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¥µ¥µ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÎÓ¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤äÃÝÎÓÀ°È÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤òÀ°È÷¤·¡¢¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¤¬ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë°ð¾ë»Ô¤«¤é¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´ÃÏ°è¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ï68²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¸¤ÊªÄ´ºº¤ä´ÖÈ²¤·¤¿ÃÝ¤Î¹©ºî¡¢Èª¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ë2,476¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¼ý³ÏÊª¤òÄ´Íý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¼ý³ÏÂÎ¸³
¢¥¥¿¥±¥Î¥³·¡¤êÂÎ¸³
¢¥À¸¤Êª´Ñ»¡
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ònuucoto¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¢ÂÀÅÄ¹áÆàÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍJUON ¡Ê¼ù²¸¡ËNETWORK¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¸¸»»ûâÃ°ì²ñÄ¹¡Ë¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·Î¤»³¤ÎÊÝÁ´¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤äÍøÍÑ¼Ô¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÀ°È÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò°éÀ®¤·¡¢ÌÒ½¡ÃÝ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¸Ï¤ìÍî¤Á¤¿¹ÍÕ¼ù¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·À°È÷³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤¤¤Ê¤®¤á¤°¤ß¤ÎÎ¤»³¤ÎÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥ËÌç¾¾¤Å¤¯¤ê
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=A4n8h0qHqzc ]
¢¥¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î»Ò¤É¤â¤âÃÝÎÓÀ°È÷
Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤È20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¤»³¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤¿¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥¤È¤Î¶¨Æ±¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2-2-6¡¢Íý»öÄ¹¡§À¾Â¼ÍÛ»Ò
½Ð»ñ¶â¡§225.7²¯±ß¡¢ÁÈ¹ç°÷¿ô¡§53.9Ëü¿Í¡¢Áí»ö¶È¹â¡§883.2²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
HP¡§https://www.palsystem-tokyo.coop/
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2-2-6 ¡¢Íý»öÄ¹¡§½Âß·²¹Ç·
13²ñ°÷¡¦Åý°ì»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ²ñ°÷Áí»ö¶È¹â2,604.2²¯±ß/ÁÈ¹ç°÷Áí¿ô176.2Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
²ñ°÷À¸¶¨¡§¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿ÀÆàÀî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀéÍÕ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ñ¾ë ÆÊÌÚ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à»³Íü Ä¹Ìî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·²ÇÏ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÊ¡Åç¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀÅ²¬¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿·³ã¤È¤¤á¤¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÏ¢¡¢ºë¶Ì¸©¶ÐÏ«¼ÔÀ¸¶¨¡¢¤¢¤¤¥³ー¥×¤ß¤ä¤®
HP¡§https://www.pal-system.co.jp/
2025Ç¯¤Ï¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤Ç¤¹