『 SUBRINA × LAMMAS 』 海底熟成ワインと熟成チーズの共演。限定ペアリングセットを12月22日より発売

株式会社コモンセンス

海底で熟成されたワイン「SUBRINA(サブリナ)」を展開する株式会社コモンセンス(本社：神奈川県横浜市 / 代表取締役:青樹 英輔、以下当社)は、都内に３店舗を構えるチーズ専門店「LAMMAS（ランマス）」とコラボレーションし、『 海底熟成ワインとチーズ熟成士が手がけるチーズのペアリングギフトセット』を2025年12月22日（月）※より、SUBRINAおよびLAMMAS公式オンラインショップにて期間限定で発売します。

※LAMMAS公式オンラインショップは後日公開となります。

熟成の世界を、切り開く ── 二つの個性が重なり、大切な人と語らう時間に深みを添えるセット

このペアリングセットは、人が集まる機会が増える年末年始から、バレンタイン・ホワイトデーまでの期間に合わせ、「豊かな語らいの時間」を提供したいという想いから本コラボレーションが実現しました。

日本で海底熟成ワインという新たな取り組みを広げてきた海底熟成の先駆者「SUBRINA」と、世界各国の熟成のプロが育てた特別なチーズを輸入し、チーズを最高の状態で提供する「LAMMAS」。それぞれの専門領域である「熟成」をキーワードに、互いの個性を引き立て合う組み合わせが誕生しました。

海底で熟成されたワイン SUBRINA

SUBRINAは、南伊豆・奥石廊中木沖の海底15mに貯蔵され、海の中に存在する多種多様な音や微細な振動（響き）により熟成を遂げた赤ワインです。

骨格はしっかりとし、熟成による丸みの中に息づく生き生きとした果実味。相反するはずの性質が複雑に重なり合い、バランスの良い味わいを生み出します。延べ10年以上にわたる海底熟成試験を経て選び抜いた、南アフリカ・ステレンボッシュ産のシラーのみで展開するワインブランドです。

■公式ブランドサイト/オンラインショップ：https://subrina.jp/

海底で熟成されたワインSUBRINA

ACT5 2021

・海底セラー：南伊豆中木沖

・海底熟成期間：約7ヶ月間

・生産地区：南アフリカ Stellenbosch

・生産者：Graceland Vineyards

・ブドウ品種：Syrah 100%

・ヴィンテージ：2021

・アルコール度数：14.5％/フルボディ

・容量：750ml

二人のソムリエが厳選した、SUBRINAに寄り添う2種のチーズ

海底熟成ワインSUBRINAならではの個性と調和させるため、国内で活躍する二人のソムリエが、数あるLAMMASのチーズラインアップの中から、ワインとチーズが互いの魅力を引き立て合う2種類のチーズを厳選しました。

谷田 浩巳氏 セレクトPYRENEES BREBIS

PYRENEES BREBIS

(ピレネー・ブルビー)

羊の全乳を使用し、反転と表面の手入れを行いながら最低6ヶ月熟成されたアルティザンチーズ。AOC「オッソイラティー」を原点として製造されている。

生産地域：フランス バスク 乳種：羊乳 タイプ：ハード（セミハード） 熟成士：MONS／モンス

Tasting note ー

SUBRINAは、黒いちじくやダークチェリーを思わせる甘美な香りにスパイシーさが調和し、滑らかな口当たりが特徴です。この黒い果実のニュアンスには、バスク地方の伝統的な組み合わせを想起させるピレネー・ブルビー（羊乳チーズ）が絶妙です。濃厚なミルクのコクと柔らかな塩気が、SUBRINAの豊潤な果実味と見事に調和し、味わいの本質を高めるペアリングをご提案します。

谷田浩巳

アーティスト/ソムリエ/フランスチーズ鑑評騎士

元ソムリエの経験を持つアーティスト。「味わい尽くす」行為を作品の核に、人生を享受する歓びをワインキャップシールで表現。それは単なるリユースではなく、過去の風味や記憶、時間までもを作品に封じ込める。

野村 滉一朗氏 セレクトSAINT ROMAIN

SAINT ROMAIN

(サン・ロマン)

ジュラ地方で特別に造られたチーズをMONSのトンネル熟成庫に入れ、地元コート・ロアネーズの土着品種ガメイ・サン・ロマン種のワインで外皮をウォッシュしたMONSオリジナルチーズ。

生産地域：フランス ジュラ 乳種：牛乳 タイプ：ハード（セミハード） 熟成士：MONS／モンス

Tasting note ー

SUBRINAは海底熟成により、タンニンや酸味の力強さは柔らかく丸みを帯びています。逆にフレッシュな果実味は十分に残っており、そんな海底熟成ならではの特徴を引き立てるチーズとのマリアージュをセレクトしました。ワインの丸いタンニンにはサン・ロマンの産地特有な旨みを。酸味にはMONS熟成らしい上品さを。フレッシュな果実味にはこのチーズの名前の由来でもある、ガメイ・サン・ロマン種のワインでウォッシュしたフルーティーなニュアンスを合わせました。是非サン・ロマンは少し厚めにカットし、常温に戻しお愉しみください。

野村 滉一朗

LAMMAS Manager /ソムリエ

帝国ホテル レ セゾンでメートルドテルを務め、キャリアを積む。2022年に退社後、LAMMASに入社。

本店店長を経て、虎ノ門ヒルズ店の立ち上げおよび店長を務める。2025年、単身渡欧し、3カ国のチーズ熟成士の元で研鑽を積む。（MONS／France、NEAL'S YARD DAIRY／UK、LUIGI GUFFANTI FORMAGGI／Italy）HRSサービスコンクール 第14回 第2位／第15回 第3位

LAMMASについて

LAMMASは、フランスをはじめとするチーズ熟成士の手で仕上げられたチーズを直接輸入し、職人が手がけたフルオーダーメイドのチーズ専用ショーケースとチーズセラーで徹底した管理を行う熟成チーズの専門店。切り置きはせず、現地と同様に都度量り売りを行うことで、チーズを最良の状態でご提供しています。

「おいしいチーズを、そのままの美味しい状態で召し上がっていただきたい」



その想いを大切に、各店舗でチーズを通じた体験をお客様にお届けしています。

■店舗情報

LAMMAS 三軒茶屋本店

東京都世田谷区下馬2-20-5

LAMMAS 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-12-1 六本木ヒルズレジデンスA 1階

ISTINTO/LAMMAS 虎ノ門ヒルズ店

東京都港区虎ノ門２丁目６－１地下2階

■公式サイト

https://www.lammas.jp

三軒茶屋本店六本木ヒルズ店虎ノ門ヒルズ店

※各店舗の営業時間などの詳細は公式サイトをご覧ください。

SUBRINA×LAMMAS 海底熟成ワインとチーズ熟成士が手がけるチーズのペアリングギフトセット

ワインと2種のチーズは、それぞれギフトボックスに入れてお届けします。

ペアリングギフトセット

■セット内容

SUBRINAワイン ACT5 2021（ギフトボックス入り）/ 750ml

・赤/シラー100%/アルコール度数：14.5%



LAMMASチーズ2種 /各100g （ギフトボックス入り）

・［ 谷田氏セレクト］PYRENEES BREBIS 100g

・［ 野村氏セレクト］SAINT ROMAIN 100g

■販売期間：2025年12月22日 - 2026年3月31日 （限定数 売り切れ次第終了）

■販売場所：SUBRINA 公式オンラインショップ / LAMMAS 公式オンラインショップ ※後日公開

■価格：\20,450（税込・送料別）

■商品ページ（SUBRINA 公式オンラインショップ）

https://subrina.jp/view/item/000000000171

ワインとチーズセットのご注文はこちら :https://subrina.jp/view/item/000000000171SUBRINA 公式オンラインショップに遷移します

※店頭在庫と共有しているため数に限りがございます。商品が予告なしに品切れになる場合があります。

※配送は全て「LAMMAS 虎ノ門ヒルズ店」より、ヤマト運輸クール便にてお届けします。

※配送指定日はご注文日から4日以降となります。

※年末年始のお届けについて：12月28日（日）までのご注文分は年内にお届けします。2026年年始は1月5日（月）より順次お届けします。

※お届け後、チーズは冷蔵庫で、ワインは直射日光の避けた涼しい場所で保管をお願いします。詳細は同梱のリーフレットをお読みください。

会社概要

社名 ： 株式会社コモンセンス

所在地 ： 〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町344 清水ビル303

設立 ： 2012年3月22日

代表 ： 代表取締役 青樹 英輔

事業内容： 酒類販売業務(卸売・小売)

URL ： https://commonsense.co.jp

＜URL＞

SUBRINAブランドサイト/オンラインショップ：https://subrina.jp

＜公式SNS＞

・Instagram： https://www.instagram.com/subrina_wine

・Facebook ： https://www.facebook.com/subrina.story

・X： https://twitter.com/subrina_wine