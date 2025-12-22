Allganize、対話しながらExcel形式の大量データを分析し、インサイトを提示する新たなAIエージェント「Data Assist Agent」提供開始

Allganize Japan株式会社

AIで企業の生産性を革新するオールインワンの生成AI・LLMソリューションを提供するAllganize Japan株式会社（代表取締役CEO：佐藤 康雄、以下：「Allganize」）は、Excel形式のファイルに保存されている大量データをもとに、対話しながら自律的にデータ分析を行う「Data Assist Agent」の提供を開始しました。Allganizeの提供するオールインワン生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」の100以上の標準生成AIアプリ・AIエージェントの一つとして、「Data Assist Agent」を提供いたします。

AIエージェントが注目される一方で、業務実装には専門知識が求められ、導入を躊躇する企業も多数存在します。「Alli LLM App Market」ではすでに100を超えるAIエージェント/生成AIアプリを提供していますが、生成AIによる生産性向上やDXには、誰もが簡易に業務活用できるAIエージェントが必要不可欠です。Allganizeでは、今後も企業内で有効活用できるAIエージェントを順次リリースしてまいります。

「Data Assist Agent」の概要

「Data Assist Agent」は、ユーザーが平易な言葉で調べたいことをAIに指示するだけで、Excelなどの大量データを適切に分析し、分析結果からインサイトを導き出すAIエージェントです。データの集計・抽出・比較などのほか、生成AIのRAG（Retrieval-Augmented Generation 検索拡張生成）のように、Excelファイルに格納されたデータをもとに自動応答することも可能です。Excelファイルだけでなく、企業の各種データベースとの連携も予定しており、企業が保有するさまざまな情報からの分析を容易にします。

Excel関数設定、ピボットテーブルの設計、マクロの作成などは一切不要で、数十万件規模のデータや、列・行の結合を含む複雑なExcelにも対応し、現場でのデータ利活用を強力に支援します。

「Data Assist Agent」開発の背景

売上や取引に関する情報、業務上発生する対応履歴の記録、商品情報の管理など、Excel形式で業務情報を管理する企業が会社規模・業界を問わず多数存在します。企業DXにおいて、過去の情報・ナレッジを利活用し、迅速な意思決定につなげることは必要不可欠ですが、Excelファイルなどで保存されている貴重な情報が十分に活用されていない現状が多数見受けられます。利活用が進まない原因として、3つの要因があります。

1. 企業特有の大容量かつ複雑なExcelファイルの存在

データ件数が数十万件にのぼるExcelファイル、列や行が結合されている構造が複雑なExcelファイル、記入内容がルール化されていなくキーワード分析などが困難なExcelファイルも多数存在し、分析が困難なケースもあります。

2. キーワード分析やルールベースの分析が困難なExcelファイル

アンケートなど自由記述式のExcelファイルや、担当者変更などで記入ルールが曖昧になったExcelファイルは、キーワード分析などの限界があります。また、業務システムから出力したExcelファイルにおいては、システムフラグなど第三者による判別が難しいデータが含まれている場合もあります。これらのExcelファイルは、適切に分析するために、事前のデータ整形や前処理が求められ、分析のハードルが高くなっています。

3. LLMでのExcelファイル分析の限界

新たなデータ分析の手法として、LLMでの分析が注目されています。しかし、LLMにExcelファイルを連携しても、次のような場合に適切な分析結果が生成されないといった課題があります。

「Data Assist Agent」の主な特長

- 格納されているデータ量が多いExcelファイル- レイアウトが複雑なExcelファイル- 類似した項目が含まれるExcelファイル- 商品番号など、類似した英数字で管理されているExcelファイル など- 関数・ピボット・マクロといった事前設定は一切不要で、AIとの会話で分析が可能- データ認識精度を向上させるため、Excelファイル内の各データ項目の意味をユーザーが定義できる仕組みを実装- 数十万件規模のデータを安定的に適切に処理できる、大規模データの処理に最適化した基盤を実装- アップロードしたExcelファイルを自動でSQLデータベースに変換し、適切なデータ処理・数値計算を実現- 列・行の結合を含む複雑なExcel構造や、通常のLLMでは難しいデータに対応（商品番号などの識別など）- 数値分析だけでなく、自然言語によるデータ分析が可能（ポジネガ分析など）

「Data Assist Agent」の活用シーン

Excelファイルで管理しているデータをもとに、幅広い業務で活用いただけます。先行利用しているお客様では、商品サポートや、金融機関における資産評価などの業務で活用されています。

業務活用シーンの例

＜製造管理＞

- 品質管理における、製品番号別の不具合状況の集計・分析- 製造工程における日数分析 など

＜財務分析＞

- 為替情報と連動させた資産総額評価の推移- 業績データをもとにした傾向分析 など

＜サポート・ヘルプデスク＞

- 過去の問い合わせ内容のログや対応履歴から類似ケースの調査- 顧客管理システムから出力したExcelファイルをもとにした対応分析 など

オールインワン生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」について

ユーザー数無制限で利用でき、企業の生成AI活用に必要な要素をオールインワンで提供する生成AI・AIエージェントプラットフォームです。各業界トップ企業をはじめ、300社以上のお客様にグローバルでご活用いただいています。主な機能は次のとおりです。

- 法人ChatGPT機能・即使える100以上の生成AIアプリ・AIエージェント：ChatGPTのような汎用生成AIチャット機能のほか、「ドキュメントから回答自動生成（RAG）」「社内情報対応 Deep Research」「音声データから議事録作成」など、プロンプト不要で使えるアプリ・エージェントを多数実装- 市場シェアNo.1※のノーコードビルダー：専門知識がなくても、自社業務に合わせた生成AIアプリ・AIエージェントを容易に作成・カスタマイズ可能- 図表対応の高精度な独自RAGシステム：セキュアな環境で自社データと正確に連携。回答生成精度の向上や情報の絞り込みなどで、ハルシネーションを抑制- 柔軟なLLM選択と環境構築：GPT、Gemini、Claude、Azure OpenAIシリーズなど最新LLMに即時対応。セキュリティポリシーに応じて、オンプレミス環境での提供も可能- 企業利用に適したセキュリティ：Alli LLM App Market経由のデータはLLMの学習対象から除外。ISO27001、SOC2 Type2認証など、グローバルのセキュリティ基準に準拠し、他要素認証、SSO認証、IP制限などの各種機能を実装- 内部統制が可能な管理機能：アクセスログ、会話履歴を含む利用ログ、連携データの閲覧権限設定など、全社基盤として必要な機能を提供- Alli LLM App Market 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/alli-llmapp-market

※2025年6月発刊 デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「ローコード/ノーコードプラットフォームソリューション市場動向 2025年度版（mic-r.co.jp）」における、AIアプリ開発に特化したローコード/ノーコードプラットフォームソリューション全体のベンダー売上・シェアの2024年度の国内実績

Allganizeについて

Allganizeは、「AIによって全てのビジネスのワークフローを自動化・最適化する」というビジョンのもと、日本、米国、韓国を中心に、グローバルで企業向けのオールインワン生成AI・LLMソリューションを提供しています。グローバルマーケットでの事業経験豊富なメンバーによって創業したAllganizeは、国内外の投資家に支えられ、東京（日本）、ヒューストン（米国）、ソウル（韓国）に拠点を構え事業を展開しています。

会社名：Allganize Japan株式会社（オルガナイズ ジャパン）

代表者：代表取締役CEO 佐藤 康雄

所在地：東京都渋谷区

設 立：2019年1月

U R L：https://allganize.ai