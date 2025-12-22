弥生会計 Nextをはじめとした会計ラインアップが法人向けJCBデビットカードとAPI連携開始

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤 健一郎、以下「弥生」)は、弥生が提供する会計ラインアップ(デスクトップソフトおよびクラウドサービス)において、株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好 以下：JCB) が提供する法人向けJCBデビットカードとのAPI連携※を、2025年12月22日（月）より開始します。

※API：「Application Programming Interface」の略

弥生は、2018年よりJCBカードとのAPI連携を開始し※1、弥生の提供する会計ラインアップ (デスクトップソフトおよびクラウドサービス) との自動連携を行ってまいりました。今回、自動連携の対象カードに法人向けJCBデビットカードを追加し、法人向けJCBデビットカードを利用中のユーザーも各種会計処理の自動仕訳をご利用いただけるようになりました。

API連携を通じてカードの明細情報は安全かつ安定的に取り込まれ、自動仕訳により日々の業務の効率化が実現されます。

※1 2018年7月17日プレスリリース「国内大手カード事業者のJCBと売上実績No.1の業務ソフト 「弥生シリーズ」を提供する弥生、API連携を開始(https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/20180717.html)」

本連携により、弥生製品とデータ連携できる金融機関は全国1,100件以上、連携可能な金融機関のサービスは2,500件以上となります（本リリース時点）。弥生では、今後もクラウド会計サービスとデスクトップソフトの両方において利便性を感じていただける機能強化を行い、お客さまの業種や規模、業務スタイルに応じた柔軟な選択肢を提供し、お客さまがより安心して事業に集中できる環境づくりに貢献していきます。

【連携詳細】

対象：「法人向けJCBデビットカード」と、以下の会計ラインアップを利用している事業者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/349_1_4991ce34df72cd5e62df43dcda451ca5.jpg?v=202512220922 ]

【株式会社ジェーシービーについて】

JCBは日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業として、1961 年に設立し、JCB カードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業と JCB カードの発行を拡大しています。また、総合決済サービス企業の実現を目指し、お客様やパートナー企業の皆様の期待にお応えする様々な事業を展開しています。国内外で 1 億 6 千万以上の会員様にご利用いただいています。

代表者：代表取締役会長 兼 執行役員社長 二重 孝好

創業：1961年1月25日

従業員数：4,489名（※時給制契約社員を含む、2025年3月末現在）

事業内容：クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

本社所在地：〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア

URL：https://www.global.jcb/ja/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp