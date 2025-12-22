「CAPCOM WINTER SALE」開催中！　PlayStation(TM)Storeにセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン

各デジタルストアで「CAPCOM WINTER SALE」を開催中！

現在PlayStation Storeでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」「逆転裁判」「ロックマン」「鬼武者」など人気シリーズのゲーム本編、追加コンテンツが、2025年を締めくくるお買い得価格でセール中！

今年やり残してしまった気になるゲームをお得に手に入れて、年末年始を思う存分楽しもう！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM WINTER SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation Store

2026年1月7日（水）23:59まで

PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）

PS5 / PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）

PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）

PS5 / PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）

PS5 / PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

PS5 / PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）

（収録内容）

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

PS5 / PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：998円（税込）

PS5 / PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【78%OFF!!】：1,977円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』

PS5 / PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

PS5 / PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【79%OFF!!】：1,467円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

PS5 / PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

PS4『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2,547円（税込）

セール価格【81%OFF!!】：483円（税込）

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,362円（税込）

セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）

PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：5,082円（税込）

セール価格【91%OFF!!】：457円（税込）

PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：14,249円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：2,849円（税込）

（収録内容）

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

PS4『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）

PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

（収録内容）

『鬼武者』

『鬼武者2』

PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）

PS5『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【59%OFF!!】：2,445円（税込）

PS5 / PS4『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【30%OFF!!】：3,493円（税込）

（収録内容）

『大神 絶景版』

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。