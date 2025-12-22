大阪芸大生考案！“学割”ならぬ“学増”キャンペーンを実現！産学連携企画がほっかほっか亭で1月15日(木)よりスタート！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、大阪芸術大学 芸術学部 放送学科（所在地：大阪府南河内郡河南町）との産学連携プロジェクトにおいて学生が考案した「学増（がくまし）キャンペーン」を、来年2026年1月15日(木)より実施いたします。

ほっかほっか亭 "学増"キャンペーン

今回実施する“学割”ならぬ“学増（がくまし）”キャンペーンは、大阪芸術大学 芸術学部 放送学科に在籍する学生の皆さまとともに取り組んできた産学連携プロジェクト「大阪芸大的ほか弁放送局」から誕生しました。

「とにかく学生はお腹が空く！」という学生のリアルな声と、ほっかほっか亭の「お店で手づくり、つくりたてのおいしさで学生を応援したい」という想いが合致し、17時以降にご来店いただいた学生のお客さまへ、唐揚1コを無料で増量する企画として実現いたしました。

本キャンペーンをより多くのZ世代の皆さまへ広めるため、企画を考案した学生自らが作成したインパクト抜群のショート動画もほっかほっか亭公式SNSで公開中です。学生ならではの柔軟な発想と行動力で制作された動画をぜひお楽しみください。

・キャッチャーミット篇：https://x.com/HokkahokkaP/status/2002922035685503467?s=20

・第二ボタン唐揚篇：https://x.com/HokkahokkaP/status/2002929584434524454?s=20

■ 学生の声

＜梅本芽依さん 放送学科 制作コース 2年生＞

今回、価格はそのままながらもおかずが一つ増えるという、「自分もほっかほっか亭に行きたい！」と思えるような学生にとって魅力的なキャンペーンが実施できてうれしいです！

キャンペーンの告知用にショート動画も作成しましたが、メンバーと協力して作品を作り上げるのは初めての経験で、撮影を通じて作品を完成させることの大変さ、楽しさ、そして難しさを肌で感じました。社会人になる前に、このような実践的な経験ができてありがたかったです。

今回の学増キャンペーンで、一人暮らしの学生はもちろん、友達同士でも、楽しくお腹いっぱいほか弁を楽しんでくれることを願っています！

■ キャンペーン概要

・対象期間：2026年1月15日(木)～25日(日)

・内容：1会計につき唐揚1コをプレゼント

・対象者：17時以降ご来店のうえ、ご注文時に学生証を提示いただいたお客さま

※ご来店のお客さまのみ対象、モバイルオーダー・配達は対象外です。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。

※三田3丁目店、瓦町店は対象外です。

■ ほっかほっか亭総本部×大阪芸術大学 産学連携プロジェクト「大阪芸大的ほか弁放送局」について

唐揚ほっかほっか亭総本部×大阪芸術大学 産学連携プロジェクト「大阪芸大的ほか弁放送局」

https://www.hokkahokka-tei.jp/sangaku/osaka-geidai2025

近年、持ち帰り弁当市場の競争は激化し、若年層のライフスタイルや食への意識も多様化しています。

次世代の顧客となるZ世代をターゲットとした取り組みの一環として、2025年5月から大阪芸術大学 芸術学部 放送学科に在籍する、いわゆるZ世代といわれる学生の皆さまとともに、産学連携プロジェクトを実施してまいりました。

撮影の様子

学生たちの視点で解釈したほっかほっか亭の魅力を、独自に取材・編集した動画コンテンツを「大阪芸大的ほか弁放送局」として、各種ほっかほっか亭公式SNSにて順次公開中です。また、特設ページでは、制作の裏側も公開中です。

現代に「ほか弁」はどうアナウンスされるのか！？アニメ、ドラマ、コントなど、“正解がないからこそ面白い”をキーワードに、学生ならではの柔軟な発想と行動力で制作された各コンテンツにぜひご注目ください。

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただけるさまざまなメニューを提供してまいります。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国788店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii

ほっかほっか亭