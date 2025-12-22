「世界を変える」と夢見た若き芸術家たちの軌跡。シュルレアリスム誕生前夜から、知られざる女性芸術家たちの挑戦までを網羅した一冊『シュルレアリスムの軌跡』1月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『シュルレアリスムの軌跡 革命を夢見た芸術家たち』を、2026年1月に発売いたします。

芸術史上、最も革新的で美しい革命シュルレアリスム39人の作家録！

一次世界大戦後、「生を変える」を合言葉にパリで活動した、若き日のアンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴン、マン・レイら芸術家たち。彼らの小さな芸術運動は、やがて「世界を変える」という壮大な夢と結びつき、ルネ・マグリット、サルバドール・ダリらを巻き込み、シュルレアリスムという大きなムーブメントに発展。文学、絵画のみならず、様々な芸術が、論理や良識の束縛を解き放つ想像力の証しとして響き合い、詩と思想が交錯する豊かで神秘的な世界を生み出していきました。

本書は、シュルレアリスムの軌跡を始まりの前夜からたどるほか、これまで光があてられることの少なかった女性芸術家たちの創造にも注目し、夢見ることと生きることの間に宿るシュルレアリスムの世界を紹介します。

本書の見どころ

・シュルレアリスムのはじまりの前夜から運動の歩みを紹介

・シュルレアリスムを様々な角度から詳解

・ルネ・マグリット、サルバドール・ダリ、マン・レイなど、シュルレアリスム運動に参加した各アーティストをファイリング

＜本書イメージ＞

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

ダダとシュルレアリスムの誕生/シュルレアリスム宣言/ピエール・ロワ/ジャン・アルプ/アンドレ・ブルトンと自由な精霊ナジャ/ヴァランティーヌ・ユゴー/マルセル・デュシャン/マン・レイ/シュルレアリスム革命/アンドレ・マッソン/オートマティック・モードで/ジョルジョ・デ・キリコ/マックス・エルンスト/ビラと雑誌/ジョアン・ミロ/クロード・カーアン/ポール・デルヴォー/ケイ・セージ/ルネ・マグリット/パブロ・ピカソとシュルレアリスム など

サンドリーヌ・アンドルゥーズ

美術史家、美術批評家。エコール・デュ・ルーヴルを卒業後、ニューヨークのギャラリーで研鑽を積む。フランスに帰国後、アートが人々の身近なものになることを目指し、執筆活動を開始。美術雑誌への寄稿の他、児童書を含む数々の美術書を手がけている。

長谷川晶子／監修・翻訳

京都産業大学准教授。パリ第7大学文学博士号取得。専門はシュルレアリスムの文学と美術。著書に『フルーリ・ジョゼフ・クレパン 日常の魔術』（水声社、2018年）、共著に『戦後フランスの前衛たち 言葉とイメージの実験史』（進藤久乃編、水声社、2023年）がある。

＜書籍情報＞

『シュルレアリスムの軌跡』書影

書名：シュルレアリスムの軌跡 革命を夢見た芸術家たち

著者：サンドリーヌ・アンドルゥーズ

監修・翻訳：長谷川晶子

翻訳：木水千里、 松岡佳世

発売日：2026年1月

仕様：B5変 並製 総216頁

定価：3,960円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4101-6

＜好評関連書籍＞

『100人の天才画家でたどる西洋絵画史』書影

書名：100人の天才画家でたどる西洋絵画史 世界一よくわかる!

著者：カミーユ・ジュノー

翻訳：冨田 章

発売日：2024年5月

仕様：A4変形判 並製 総360頁

定価：3,850円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3770-5

【書籍に関するお問い合わせ】

