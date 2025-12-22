オーデマ ピゲ、創業150周年記念漫画を公開

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

この度オーデマ ピゲ ジャパンは、ブランド創業150周年を記念し、漫画家・大槻閑人氏によるオリジナル漫画「The Passage of Time 150年の道のり」を制作、2025年12月22日（月）よりオーデマ ピゲ 公式LINEにて一般公開いたします。

本作品は、ブランドの歩みを日本が誇る文化である漫画を通じて紹介するもので、史実に基づく逸話と フィクションを融合させた創造性豊かな4つのストーリーで構成されています。ブランド創業時をテーマにした「The Beat Goes On」、世界恐慌時代に2代目創業者が挑戦する「Dare to Dream」、ロイヤル オーク誕生秘話を描く「The Adventure of Genta」、そして最新作を紹介する「150 Years Young」が展開されます。本作品のために考案されたエモーショナルでクリエイティビティに溢れるストーリーは、まさにオーデマ ピゲの自由な精神を体現し、時計の知識がない方でもお楽しみいただける内容です。

作者は漫画家・大槻閑人氏。第73回「ちばてつや賞」一般部門で準大賞を受賞し、『アイターン』や『アンメット ―ある脳外科医の日記―』などの代表作で知られています。特に『アンメット』は医療漫画として高い評価を受け、2024年にはテレビドラマ化されました。本作品では、ロイヤル オークやCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲなどの人気モデルをはじめ、コンプリケーションウォッチやムーブメントの展開図など、細部までこだわった時計描写も見どころです。

作品はオーデマ ピゲ公式LINEお友達限定で12月22日より公開され、デジタル上でご覧いただけます。

漫画概要

タイトル：「The Passage of Time 150年の道のり」

作者：大槻閑人

企画・製作：株式会社文藝春秋 メディア事業局/コミック局

発行：オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

オーデマ ピゲLINEアカウント：https://lin.ee/Y2LagQ2

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。

https://www.audemarspiguet.com/com/ja/home.html