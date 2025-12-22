子どもの成長に寄り添う大人のための新しい資格「モンテッソーリ×スポーツ」をリリース

一般社団法人ポテンシャルスポーツ協会

◆◆こどもの「可能性」を信じるすべての大人へ◆◆



一般社団法人ポテンシャルスポーツ協会は、2025年12月より、モンテッソーリ教育とスポーツ科学を融合した新しい教育資格「MACS（Montessori Athletic Coaching Specialist）」の認定を開始します。この資格は、子どもの発達段階に合わせた運動支援やマルチスポーツの活用、脳と身体の調和的発達を目的に開発され、保護者・教育関係者・スポーツ指導者が、子どもたちの可能性を引き出す「伴走者」となることを目指しています。

協会について：https://potential-sports.org/

資格詳細：https://potential-sports.org/nurturing/

資格認定講習会詳細：https://potential-sports.org/course/

◆こんな人にぜひ取得をおすすめします◆

1.教育・スポーツ指導に情熱をもつ指導者

指導にも“目的”と“哲学”が生まれ、教育現場・クラブチーム・地域活動など、あらゆる場面で「自立と挑戦を育てるコーチング」を実践できるようになります。

2.子どもの発達に関わる教育関係者

子どもの行動の裏にある「発達のサイン」を読み取り、感情的な反応ではなく、科学的で温かい理解をもって関われるようになります。

3.新しい教育・指導メソッドを探している人

理論と実践の間で迷う時間が、「確信」に変わります。子どもの発達を「観察」「理解」「実践」の３つの軸で捉える新しい教育メソッドです。

4.スポーツをしている子どもたちの将来、アプローチに悩んでいる保護者

「スポーツ × 発達段階 × 自己効力感」を体系的に理解できる教育メソッド。スポーツの技術指導だけではなく、子どもの心や体そして脳の成長を軸にした“関わり方の科学”を身につけることができます。

５. このキーワードにピンとくる方…

「子どもの主体性」「生涯スポーツ」「教育×科学」「コーチング」「共育」「気づき」「対話」「探求」「自己理解」

教育やスポーツを「教えること」から「共に育つプロセス」へと変換できるようになります。観察する力、問いかける力、信じて待つ力。そして、子どもの中にある“成長の種”を見つける感性が磨かれます。

◆資格取得後の展望：あなたにひらける未来◆

1.スポーツを通して人が成長できる仕組みがわかる

MACS（Montessori Athletic Coaching Specialist）資格を取得した指導者は、スポーツを「技術を教える場」から「人が育つ学びの場」へと変える力を身につけます。

２.子供の健全な育成専門スキルが身につく

モンテッソーリ教育のアプローチを取り入れた運動教育メソッドから一人ひとりの発達段階や個性に合わせて指導をデザインできるようになり、子どもが自ら考え、選び、挑戦するプロセスを支える“育成の専門家”として活躍できます。

3.実際に教育現場、スポーツクラブなどにおける仕事につながる

資格取得後は、教育現場・スポーツクラブ・地域活動・保育・放課後支援など、幅広い分野で「心・体・知性の調和を育む指導者」として信頼を得ることができます。また、モンテッソーリ理論とスポーツ科学を融合した実践力は、生涯スポーツ教育・コーチング・人材育成の分野でも新たな可能性を拓きます。

4.自分自身の成長につながる

MACSは、子どもの成長とともに大人自身の成長も促す資格です。学び続ける指導者として、未来を育てるリーダーとして、あなたの教育・スポーツの現場に新しい風を吹き込むことができるでしょう。モンテッソーリの哲学とスポーツ科学を融合し、心・体・知性の調和を育てる新しい時代の教育者になります。

◆資格創設の背景◆

社会問題になっている「スポーツのパワハラ」の改善（知らないうちに加害者にならないために）

現代のスポーツ教育は、技術の習得や競技成績の向上が重視される一方で、子どもの「内面の成長」や「自ら考える力」を育む視点が不足しがちです。一人ひとりの発達段階や個性に応じた関わりが求められているにもかかわらず、その方法を体系的に学べる機会は限られていました。

スポーツは本来、身体を鍛えるだけでなく、心の育ちや社会性、自己理解を深める大切な学びの場です。しかし、その可能性を最大限に生かすには、大人が“教える”のではなく、“支える”視点を持つ必要があります。

この考え方を広く社会に広め、教育者・コーチ・保護者が共通の理解のもとで子どもたちの成長を支え合える環境をつくるために、MACS（Montessori Athletic Coaching Specialist）を資格として体系化しました。



◆特徴的な学びの内容◆



・発達段階別アプローチ（敏感期と運動発達）

・マルチスポーツ型トレーニング法

・脳と身体の発達サポート理論

・モンテッソーリ教育の基本理念

・安全・自己選択・挑戦を促す環境

◆評議員・講師陣について◆



監修には、教育・医療・スポーツ指導の専門家を迎え、内容の信頼性を担保しています。また、評議員には、スポーツと子育てを融合させた実践者や、国内外の教育現場での指導経験者が名を連ねており、今後は国際連携も視野に入れた認定制度へと発展を目指しています。

◆認定講習の流れ◆

１.STEP 01 申込

LEC東京リーガルマインドのオンラインショップより、お申し込みいただけます。

２.STEP 02 受講

通信講座（専用サイト）で講義動画を視聴し、修了認定テストを受けていただきます。

テストに合格すると 修了証（PDFでダウンロード可能） を発行します。

３.TEP 03 登録・認定

修了された方には、後日 登録案内を郵送 いたします。登録手続きが完了した方には、登録証（紙）および登録カードを発行いたします。

※登録が完了した方を、当協会が MACS資格取得者として正式に認定 いたします。

＜一般社団法人ポテンシャルスポーツ協会について＞

「Don’t mind」から「Nice try」へ

すべての子どもが安心して挑戦できる環境の創出。子どもたちの可能性を信じて育む、私たち大人の姿勢。子どもたちが本来持っている“潜在能力”を最大限に引き出すためには、大人の関わり方がとても大切です。「気にしないで」と失敗に目をつぶるのではなく、「よくやったね！」と挑戦したこと自体を認める。そんな“前向きな声かけ”が、子どもたちの心を育て、自信へとつながります。そしてその思考習慣がスポーツを超えて人生にも活用できるようになります。

【お問合せ先】

一般社団法人ポテンシャルスポーツ協会

Email：office@potential-sports.org

Web：https://potential-sports.org/