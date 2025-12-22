XGIMI新製品「HORIZON 20 Pro」、リノベる。『The R. by RENOVERU』東京・二子玉川の新コンセプトルームに展示決定

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場で2年連続出荷量シェア世界第1位（※1）の「XGIMI（エクスジミー）」は、2025年秋に東京・二子玉川にオープンしたリノベる株式会社が展開するセレクテッドリノベーションサービス『The R. by RENOVERU』の新コンセプトルームに、2025年10月に発売した4Kホームプロジェクター「HORIZON 20 Pro」の展示を実施していることをお知らせいたします。

『The R. by RENOVERU』は、間取りは自由設計、設備・仕様はリノベるが厳選した、セレクテッドリノベーションサービスです。シンプルで上質、合理的で美しく、長く愛され定番となる「これからのリノベーションの定番」を目指しています。

今回、期間限定で東京・二子玉川に新しくオープンしたコンセプトルームは、仕事や家事に追われ、落ち着いた時間がとれない毎日に癒し時間をお届けできる空間になっています。優しく落ち着いた色や素材と照明による演出で、ほっとできる安らぎ時間を提供します。リビングには4Kホームプロジェクター「HORIZON 20 Pro」を設置。優雅な空間で、高画質4K映像が大画面で見られる“おうち映画館”のある生活をご体験いただけます。

住宅購入やリノベーションをご検討中の方を対象とした本コンセプトルームで、『The R. by RENOVERU』の【G1】タイプが提案する優雅な住まいで、癒しの時間に“おうち映画館“が体験できる4Kホームプロジェクター「HORIZON 20 Pro」のある暮らしをご体感ください。

※1《RUNTO_2024グローバルプロジェクター市場分析報告》

■HORIZON 20 Proについて

2025年10月に発売したXGIMI史上最も先進的な4Kホームプロジェクター「HORIZON 20」シリーズの一つです。自社開発の「X-Master レッドリングレンズ」に加えて「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」を搭載。

「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」には日亜化学工業株式会社のNUMB32三色レーザーモジュール（※2 QuaLas(R) RGBシリーズ最新モデル）を採用しており、このモジュールは、アカデミー科学技術賞を受賞したレーザーダイオード技術を応用しています。

4,100ISOルーメンという業界トップクラスの明るさを実現、どんな場所でも没入感あふれる映像体験を提供します。

IMAX Enhanced 、Dolby Vision、HDR10+など複数の画質認証に対応。さらにISF認証も取得。映画館さながらの高画質を、リビングや寝室で気軽に体験できます。さらに垂直±120％、水平±45％のレンズシフトや光学ズームを備え、設置場所に柔軟に対応。1ms低遅延とVRR対応でゲーミング性能も充実。

価格：349,900円（税込）

公式サイト：https://jp.xgimi.com/pages/horizon-20-pro(https://jp.xgimi.com/pages/horizon-20-pro)

※2 「QuaLas」の名称は、日亜化学工業株式会社の商標又は登録商標です

■二子玉川 The R. by RENOVERU【G1】コンセプトルーム

名称：二子玉川 The R. by RENOVERU【G1】コンセプトルーム

所在地：東京都世田谷区

面積：97.47 平方メートル / 3LDK

概要：セレクテッドリノベーションサービス「The R. by RENOVERU」を体感できるコンセプトルーム。 仕事や家事に追われ落ち着いた時間がとれない毎日に、癒しの時間を生みだすデザイン。

■コンセプトルーム見学について

コンセプトルームは住宅購入とリノベーションをご検討中の方向けに公開中です。詳細は下記よりお申し込みください。

URL：https://www.renoveru.jp/showrooms/the-r-futakotamagawa(https://www.renoveru.jp/showrooms/the-r-futakotamagawa)

※XGIMI製品の購入や操作体験をのみ目的としたご来場はお控えいただいています。

■ルームツアー動画について

リノベるのYouTubeにて、二子玉川 The R. by RENOVERU【G1】コンセプトルームのルームツアー動画を公開中です。

URL：https://youtu.be/bPhJuek9mqI

※4Kホームプロジェクター「HORIZON 20 Pro」をリビングに展示いただいています。

■ 『The R. by RENOVERU』について

間取りは自由設計、設備・仕様はリノベるが厳選するセレクテッドリノベーションサービスです。打ち合わせ回数はフルオーダーの半分と負担が軽く、コストもフルオーダーよりも抑えながら、上質でシンプルな住まいを実現できます。

2023年2月のパイロットプロジェクトの展開以降、これまでに100組を超えるお客さまに選ばれ、オーダーリノベーションを負担に感じる方、より不動産選びを重視されたい方などを中心にご評価いただいています。

The R. by RENOVERU サービスページ｜https://www.renoveru.jp/service/buy-and-renovation/the-r

■リノベる株式会社について

リノベるは、ミッション「日本の暮らしを、世界で一番、かしこく素敵に。」の実現に向け、個人・法人が保有する不動産ストックの流通・利活用を推進しながら、提供者（サプライヤー）とのマッチングを実現する統合型リノベーションプラットフォームを構築しています。全国500社のパートナー企業と連携し、個人顧客向けに国内No.1の実績（※）を持つ中古マンション探しとリノベーションのワンストップサービス「リノベる。」や、法人顧客向けにCRE戦略推進と有効活用ソリューションをワンストップで提供する「都市創造事業」を展開。また、サプライヤーには、リノベーションに最適化された経営・運営・DX支援も行っています。

会社名：リノベる株式会社

代 表：代表取締役 山下 智弘

資本金および資本準備金：679,743,341円

設 立：2010年4月

所在地：本社 東京都港区南青山5丁目4-35 たつむら青山ビル

事業内容：住宅リノベーションプラットフォーム、CREリノベーションプラットフォーム、産業支援プラットフォームからなる、統合型リノベーション・プラットフォーム運営

コーポレートサイトURL：https://www.renoveru.jp/corporate/

リノベる。URL：https://www.renoveru.jp/

都市創造事業サービスサイトURL: https://renoveru.co.jp/citycreate/

※ リフォーム産業新聞1670号(2025/10/27発行)『マンションリフォーム売上ランキング2025』にて、ワンストップサービスを手掛ける事業者として首位

■XGIMIについて

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://www.xgimi.com/(https://www.xgimi.com/)

※コンセプトルーム画像提供：リノベる。