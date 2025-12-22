宇宙を旅する「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」が国際宇宙ステーションで初お披露目！　～年越しイベント「宇宙の初日の出 2026」X・YouTubeで生配信～

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地:横浜市中区)は、株式会社バスキュール（本社：東京都港区、代表取締役社長：朴正義、以下「バスキュール」）との共同で進める「きぼうの種プロジェクト」を実施しています。今回、本プロジェクトの取組として、年越しイベント「宇宙の初日の出 2026」を実施、国際宇宙ステーション（ISS）滞在中の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と宇宙を旅する植物の種子「きぼうの種」がISS ・「きぼう」日本実験棟 からの生中継で初お披露目されます。

本イベントはバスキュールが運営するKIBO宇宙放送局とGREEN×EXPO協会・横浜市のコラボレーションにより実施する無料のオンラインイベントです。ISS滞在中の油井亀美也宇宙飛行士との生中継や、ISSの船外カメラが年明け初めて太陽を捉える「宇宙の初日の出」、その他にも様々な企画が進行中です。

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」は2025年10月26日に打ち上げされ、10月30日にJAXAの新型宇宙ステーション補給機１号機「HTV-X1」によりISSに届けられました。今回のイベントでお披露目された「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」は今後、地球へ帰還し、地上での育成・開花を経て、GREEN×EXPO 2027の会場に展示される予定です。

宇宙を経て再び地球へと帰る「きぼうの種」を通じて、持続可能な社会の実現に向けたシンボルとして、“いのちのリレー”を広げていきます。また、本プロジェクトでは、学生と共に宇宙視点から地球の尊さを感じ、地球環境を守るためのアクションを創出する構想も進めています。

本プロジェクトは、GREEN×EXPO協会の職員有志が担当業務とは別に自主企画を行う試み「みん花（みんはな）」の一つとして、バスキュールが運営するKIBO宇宙放送局と連携して取り組んでおり、2025年7月に大阪・関西万博の会場で開催された「KIBO SPACE LIVE in EXPO2025 宇宙と万博がつながる日」において発表されました。

「宇宙と地球、そして次世代をつなぐ」本プロジェクトを通じて、多くの方にGREEN×EXPO 2027を知っていただき、宇宙を旅する「トゥンクトゥンク」と共に地球の尊さを感じていただきながら、地球環境を守るアクションを創出していきます。

●イベント概要

イベント名：宇宙の初日の出 2026 / THE SPACE SUNRISE LIVE 2026

日時：2025年12月31日23時 ～ 2026年1月1日1時（予定）

配信：KIBO宇宙放送局公式Xアカウント（@KIBO_SPACE）

YouTubeチャンネル（@kibo9671）にて無料配信

出演：JAXA 油井亀美也宇宙飛行士 ほか

主催：KIBO宇宙放送局（株式会社バスキュール)

共催：横浜市、GREEN×EXPO協会（２０２７年国際園芸博覧会）

●「きぼうの種プロジェクト」取組概要

プロジェクト名称：「きぼうの種プロジェクト」は博覧会のテーマ「幸せを創る明日の風景」の実現に向けた希望と国際宇宙ステーション（ISS）「きぼう」日本実験棟に由来し、プロジェクトのシンボルとなる宇宙を旅する種を「きぼうの種」と名付けました。

打ち上げ日程：2025年10月26日（日）

搭載機：JAXA新型宇宙ステーション補給機１号機（HTV-X1）

搭載品：きぼうの種（ヒマワリ・マリーゴールド・ストック・ブロッコリー）、

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のぬいぐるみ

帰還予定：2026年 春頃（予定）

展示予定：GREEN×EXPO 2027

種提供：株式会社サカタのタネ

●「みん花（みんはな）」について

みんなでGREEN×EXPO 2027の花を咲かせるプロジェクト、略して「みん花」は、GREEN×EXPOを協会の中から盛り上げるため、職員有志が担当業務とは別に自主企画を行う「やってみたいこと応募型」のプロジェクトです。GREEN×EXPO 2027の開催準備のために様々な組織から集まっている協会職員の横のつながりを大切にし、フラットなチームで自己実現を図りながらGREEN×EXPO 2027の機運醸成、価値向上に取り組んでいます。「きぼうの種プロジェクト」も、GREEN×EXPO 2027に「宇宙」の視点を取り入れたい、という職員の思いをきっかけとしてプロジェクトを進めています。

画像キャプションにコピーライトが表示されている画像に関しましては、ご掲載の際に必ずコピーライトの記載をお願いいたします。