東京マックス美容専門学校60年以上の歴史で育まれた技術と感性が結集

学校法人東京マックス学園

東京マックス美容専門学校（学校法人東京マックス学園 所在地：東京都品川区 校長：杉谷聡雄）は、学生が日頃の学びの集大成を発表する場としての校内イベント「TOKYO MAX School Contest 2025」を11月24日（月・祝）に実施し、大井町のきゅりあん 小ホールで開催し、本年度の受賞結果を発表しました。

当日は、学生の保護者やサポートサロン関係者、学校に興味を持つ高校生など総勢268名が会場に集まり、学生たちの作品制作を間近で見守りました。

当日は、作品の仕上げや衣装の最終確認を行ったうえでプログラムが進行し、審査では各作品が順に公開され、審査員が技術や構成を基準に評価しました。1年生と2年生がそれぞれの学びの成果を披露するプログラムで構成されています。

1年生は、「ウェディング部門」「ウィッグカット部門」「トータルクリエイティブ部門」を対象としたDesign Awardに挑戦し、テーマ表現やチームワークを競いました。

2年生は、ヘア・メイク・ネイル・衣装までを総合的にプロデュースするCreative Competitionに臨み、60分間でヘアデザインを仕上げる1次審査と、ステージでのウォーキングによる2次審査を経てグランプリが決定しました。

審査には、株式会社バズ梅田店、KINGDOM、SHISEIDO、noor、株式会社Merci、株式会社Y.C.F、5SCENE の各企業・サロンから専門家が参加し、本校校長 杉谷聡雄とともに、学生の作品を専門的な視点で評価しました。

本コンテストは、学生が主体的に作品制作へ取り組み、技術力や創造力を高める実践の学びの場として位置付けられています。プロフェッショナルや観客の前で発表する経験が、今後の成長にもつながっています。

【コンテストの特徴 / 見どころ】

本コンテストでは、美容業界で活躍する本校卒業生を含むプロフェッショナルが審査を担当し、「技術力」「デザイン性」「トータルバランス」を基準に作品を評価しました。また、来場者による投票で選ばれる「オーディエンス賞」を設け、専門的視点に加えて観客の評価も一部反映しています。学生が日頃の学びを実践的に発揮し、多面的な評価を受けながら成長につなげられる点が本コンテストの特徴です。

【受賞結果】

◆ ［2年生］Creative Competition

グランプリ：山本 まはる「Heartful Sweets」

準グランプリ：山上 秋「白鳥座」

３位：加藤 梨沙「Ostrich-ダチョウ-」

佳作：

・野上 世莉「Medusa Silvae」

・小澤 瑠利菜「Wings of Resolve」

・渡邉 由奈「袖振り合うも多生の縁」

◆ ［1年生］Design Award

クリエイティブ部門

グランプリ：内田 小百合（モデル）／菅野 沙月「Papillon de nuit」

オーディエンス賞：同上

カット部門：グランプリ：亀井 柚寿「鷹」

準グランプリ：伊島 大雅「Villain」

ウェディング部門

グランプリ：吉田 七海（モデル）／窪井 暖恋「Eternal Bloom」

オーディエンス賞：妹尾 怜奈（モデル）／小林 明衣菜・藤川 梨乃「月の涙」

2年生部門の受賞者集合写真

【コンテスト概要】

正式名称：TOKYO MAX School Contest 2025

開催日：11月24日（月・祝）

対象：全学年

競技内容：

● ［1年生］Design Award

・ウェディング部門（グループ制作）

・トータルクリエイティブ部門（グループ制作）

・ウィッグカット部門

● ［2年生］Creative Competition

・60分間でヘアデザインを仕上げる個人制作

本コンテストを通じて、学生が日頃の学びを発揮し、それぞれが培ってきた技術と創造性を明確に示しました。舞台で見せた自信ある表情は、学生の成長を実感させるものであり、多くの来場者に強い印象を残しました。ご協力いただいた関係各所の皆様、ならびにご来場の皆様に改めて御礼申し上げます。東京マックス美容専門学校は、これからも学生一人ひとりが自分らしい感性と技術を磨き、社会で輝く未来を実現できるよう、学びの場を提供してまいります。

【東京マックス美容専門学校とは】

東京マックス美容専門学校は、1963年に設立された美容教育機関です。建学の精神「利己本位を排除し、和を持って人を敬い、静かなる円満な人格、教養と最も優れた技術者を養成する」を掲げ、60年以上にわたり美容業界を担う人材を育成してきました。美容師国家試験における高い合格率を誇るほか、2万人を超える卒業生を業界に輩出。メイク、ネイル、カラー、エステなど多様な分野で活躍できる人材の育成に取り組み、地域社会とも積極的に関わりながら「人に優しい美容師」の育成を目指しています。

現在は、本校を支援する美容サロン（サポートサロン）との連携をより深め、在学中から現場に近い学びを取り入れることで、卒業後すぐに活躍できる“即戦力”の育成にも力を注いでいます。サロンと学校が一体となり、学生が安心して美容の世界へ踏み出せる環境づくりを進めています。

最新情報は公式SNSでも随時発信しています。

Instagram：@tokyo_max

TikTok：https://www.tiktok.com/@_tokyomax_

X：@tokyomax_beauty

Facebook：https://www.facebook.com/tokyomaxbeauty/

LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@717xnjzs?oat_content=qr

YouTube：www.youtube.com/@東京マックス美容専門学校