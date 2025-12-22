【開催報告】済生会中央病院・向島病院の医師・専門職が登壇！腸年齢と健康習慣をテーマにした地域向け講演イベントを開催しました

東京都住宅供給公社

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜 佳葉子、以下「ＪＫＫ」）は、社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会（支部長：杉村栄一、以下「済生会支部東京都済生会」）、東京都と連携し、11月28日（金曜日）は中央区において、12月４日(木曜日)は墨田区において、高齢者向けのイベントを３者共催で実施し、住宅にお住まいの方々に加え、地域にお住まいの皆さんも多く参加されました。

イベントレポート

（１）「お腹の中は何歳ですか？腸から始める私の健康習慣」の講演

令和７年11月28日（金）、中央区の都営住宅・勝どき二丁目アパート集会所にて、東京都済生会中央病院の消化器内科医師による講演会「お腹の中は何歳ですか？腸から始める私の健康習慣」を開催しました。

講演では、腸の働きや腸内細菌の基礎知識から始まり、食生活や運動習慣、熱い食べ物と食道がんの関連性、効果的な腸活の方法など、幅広いテーマについて分かりやすく解説しました。

当日は20名を超える参加者が集まり、盛況のうちに終了しました。参加者からは「先生のお話はユーモアがあり理解しやすかった」「腸内細菌の重要性を改めて知ることができた」など、好評の声が寄せられました。

（２）「無理せずできる健康習慣！おなかとこころの健康づくり」などの講演＆個別相談会

消化器内科医師による講演

令和７年12月４日（木）、墨田区の都営住宅・白鬚東アパート集会所にて、東京都済生会向島病院の医師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師による講演会と個別相談会を開催しました。

講演会では、腸の働きや腸内細菌といった腸活の基本から始まり、食事による認知症・フレイル予防、腸活のための手軽な運動の紹介、腸に関連する薬についてなど、多岐にわたるテーマを取り上げました。専門的な知識を分かりやすく解説いただき、参加者は熱心に耳を傾けていました。続いて行った個別相談会では、参加者が講師に直接質問し、腸の活動を活発にする体操の方法など、日常生活に役立つ具体的なアドバイスを受けることができました。

当日は参加者が40名を超え、会場は熱気と活気に包まれました。「このようなセミナーは初めてで勉強になった」「先生方のお話は分かりやすく学んだことを日々の生活に活かしたい」といった声が寄せられ、好評を博しました。

３者共催イベントについて

理学療法士による運動の実演

当イベントは、ＪＫＫと済生会支部東京都済生会がＪＫＫ住宅やその地域にお住まいの方の健康で安全・安心な生活の実現を図ることを目的として令和５年５月締結した包括連携協定に基づき、東京都が都営住宅の集会所等を活用した居場所づくりとして取り組む「東京みんなでサロン」事業と連携して実施しました。

今後も本協定に基づき、ＪＫＫは、ＪＫＫ住宅にお住まいの方やその地域の方々との健康で安全・安心な生活の実現に取り組むとともに、済生会支部東京都済生会は、運営病院である東京都済生会中央病院（港区）と東京都済生会向島病院（墨田区）の医師等による高齢者や子育て支援等に関する講習等の「ソーシャルインクルージョン活動」を展開して参ります。

■包括連携協定締結に関する過去のリリースはこちら

【ＪＫＫ東京×社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会】が包括連携協定を締結

ＪＫＫ住宅や地域にお住まいの方の安全・安心な生活を実現するために（令和５年５月19日）

https://www.to-kousya.or.jp/k_news/r5_5_19press.html (https://www.to-kousya.or.jp/k_news/r5_5_19press.html)

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）概要

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/244_1_5c987a6cb008ec1c934ab6aeef30941c.jpg?v=202512220222 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/244_2_7d591e7057cecfb5c5929d73cf48aa2c.jpg?v=202512220222 ]