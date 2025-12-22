オートバックス店舗に寄付型自動販売機を導入 交通遺児の未来をサポート

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、連結子会社が運営する全国のオートバックス店舗に、交通事故で保護者を失うなどした子どもたちへの支援団体へ寄付ができるコカ・コーラ社の自動販売機を設置しました。

当社はクルマに関わる企業として、パーパスに「社会の交通の安全」を掲げ、商品や整備を通じた交通安全の促進や、店舗にて交通安全啓発活動を行うなど、交通事故のない社会を目指しています。

近年、交通事故件数は減少傾向にありますが、交通事故によって保護者を失い、経済的困難に陥る子どもたちは依然として存在します。こうした背景から、当社は「すべての交通遺児が修学できる環境を整え、経済的な支援を行い、交通事故・飲酒運転ゼロの社会を目指す」公益財団法人交通遺児育英会へ寄付を実施しています。

この取り組みが交通事故で保護者を失うなどした子どもたちの希望と活力になることを願い、今後も継続的に実施し、設置店舗を増やしていく予定です。

■実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/169_1_f416cb892eeae0c251807b750d091f0d.jpg?v=202512220552 ]

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

