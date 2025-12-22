冬の静けさから春の彩りを感じる特別なアフタヌーンティー　地上130mからの澄んだ景観ともに楽しむ「Early Spring Delights Afternoon Tea」を開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社【詳しくはこちらから】 :https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/plan/137168/index.html

二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内 総支配人 河内 辰夫）は、2026年1月14日（水）～2月28日（土）の期間、30階「The 30th Dining Bar」にて「Early Spring Delights Afternoon Tea」を販売します。

冬の凛とした空気に、少しずつ春の彩が感じられる季節。その季節の移ろいをテーマとしたアフタヌーンティーをお届けします。上段は白をテーマにし、冬の静けさを表現。中段下段と下に進むにつれて色彩が増し、春の訪れを感じられるような全12種のセイボリーとデザートをご提供します。

アフタヌーンティー上段

～上段～

冬らしい世界観を表現し、ホワイトを基調としたセイボリー4種をご用意。「カリフラワーのムース コンソメジュレ」は、ふんわりと仕立てたカリフラワーのムースに旨味豊かなコンソメジュレを絡めることで、やさしい甘さとコクを感じていただけます。また、「鴨生ハムとルッコラのトルティーヤ」は濃厚なチーズのコクが生ハムと調和し、鴨の旨味を一層引き立てます。

アフタヌーンティー中段

～中段～

雪解けとともに少しずつ春のぬくもりが感じられるよう、あたたかな色味を基調とした一皿をお届けします。きなこの香ばしさと素朴な甘さをたっぷりとまとった「きなこのブールドネージュ」。和のきなこと洋のブールドネージュが織りなすスイーツはやわらかな甘さを感じる一品です。

アフタヌーンティー下段

～下段～

少しずつ春の彩りを感じていただけるよう、春らしく色鮮やかなアイテムを散りばめたデザート4種をご用意。冬の余韻をそっと閉じ込めた「柚子ジュレ」はさわやかな香りと優しい酸味が広がる一品。また春を先取りした「抹茶のわらび餅」は抹茶ならではの豊かな香りとほのかな苦みが調和した上品な味わいをお楽しみいただけます。

冬の白から草花が色づく麗らかな春へ。季節の移ろいを感じていただけるようなアフタヌーンティーを地上130メートルの高さから多摩川や富士山を望む特別な空間「The 30th Dining Bar」でお楽しみいただけます。心地良い午後のひとときをお過ごしください。

今後も当ホテルならではの魅力あふれる商品を展開してまいります。

【Early Spring Delights Afternoon Tea アフタヌーンティー】概要

【期間】2026年1月14日（水）～2月28日（土）

【時間】14:00～17:00 (最終入店 15:00) ※2時間制でのご案内です。

【料金】お一人さま \5,500

【メニュー】

上段：カリフラワーのムース コンソメジュレ、本日のスープ、ノルウェーサーモンのタルタル、鴨生ハムとルッコラのトルティーヤ

中段：海老とアボカドのサラダ、スコーン、アワビのキッシュ、きなこのブールドネージュ

下段：ホワイトチョコのブラマンジェ、柚子ジュレ、苺とレアチーズのムース、抹茶わらび餅

※ご予約はご利用日2日前の15時までにお願いいたします。

The 30th Dining Bar■The 30th Dining Bar 概要

【時間】朝食：7:00～10:00（L.O.9:30）

ランチ：11:30～14:00（L.O.14:00）

ティー：14:00～17:00（L.O.16:00）

ディナー 17:00～21:00（L.O.20:00）

※状況により営業時間の変更がございます。

TEL：03-3707-7200（レストラン予約）

10:00～20:00

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/index.html

ご友人や同僚の方々と楽しい時間を共有できるダイニング。選りすぐりの食材を用いたこだわりの品々を、リーズナブルな価格でご提供いたします。職場やサークルの懇親会といった賑やかなお集まりの場としてご活用ください。

二子玉川エクセルホテル東急 外観■二子玉川エクセルホテル東急 概要

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

TEL：03-3700-1093

部屋数106、レストラン2か所、宴会場2か所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

※画像は全てイメージです。

※お食事代には、サービス料12％および消費税10％が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。