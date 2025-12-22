【いわきFC】加藤大晟選手、契約更新のお知らせ
このたび、いわきFCは、加藤大晟選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
＜2025年＞
＜通算＞
なお、新たな契約期間は2028年6月30日までとなります。
【加藤大晟（TAISEI KATO）】
| ポジション
FW
| 生年月日
2002年9月6日（23歳）
| 身長/体重
184cm / 81kg
| 出身
奈良県
| 経歴
富雄フットボールクラブ → 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース → 浜松開誠館高校 → 鹿屋体育大学 → いわきFC
| 出場記録
＜2025年＞
J2リーグ：25試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：29試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
| コメント
「来シーズンもいわきFCでプレーさせていただくことになりました。謙虚に直向きにプレーし、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。常にゴールに向かい続け、自分のゴールでハワスタを沸かせます！来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！」