【いわきFC】加藤大晟選手、契約更新のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、加藤大晟選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たな契約期間は2028年6月30日までとなります。

【加藤大晟（TAISEI KATO）】

| ポジション

FW

| 生年月日

2002年9月6日（23歳）

| 身長/体重

184cm / 81kg

| 出身

奈良県

| 経歴

富雄フットボールクラブ → 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース → 浜松開誠館高校 → 鹿屋体育大学 → いわきFC

| 出場記録

＜2025年＞

J2リーグ：25試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：29試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「来シーズンもいわきFCでプレーさせていただくことになりました。謙虚に直向きにプレーし、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。常にゴールに向かい続け、自分のゴールでハワスタを沸かせます！来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！」