【いわきFC】加藤大晟選手、契約更新のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社いわきスポーツクラブ





このたび、いわきFCは、加藤大晟選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2028年6月30日までとなります。



【加藤大晟（TAISEI KATO）】




| ポジション


FW



| 生年月日


2002年9月6日（23歳）



| 身長/体重


184cm / 81kg



| 出身


奈良県



| 経歴


富雄フットボールクラブ → 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース → 浜松開誠館高校 → 鹿屋体育大学 → いわきFC



| 出場記録


＜2025年＞
J2リーグ：25試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



＜通算＞
J2リーグ：29試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



| コメント


「来シーズンもいわきFCでプレーさせていただくことになりました。謙虚に直向きにプレーし、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。常にゴールに向かい続け、自分のゴールでハワスタを沸かせます！来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！」