Cycle.me、goooods AWARD 2025を受賞。バイヤー様の声を活かした売り場づくりでインナーケア市場の活性化を目指す

株式会社ドットミー

株式会社ドットミーが展開するCycle.me（サイクルミー）は、生産者の想いも仕入れる仕入れサイトgoooodsが開催した「goooods AWARD 2025」において、gooood rookie賞を受賞しました。

本アワードは、「ものづくりを通して社会に貢献する作り手を称える」をコンセプトに、goooodsに出展している全国2,760のブランドの中から、特に優れた20ブランドを選出し表彰するものです。サイクルミーは、短い期間で大きな成長を遂げた上位３ブランドに贈られるgooood rookie賞に選出されました。

受賞背景

受賞ページはこちら :https://goooods.com/event/goooods-award-2025

サイクルミーは、「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、必要な栄養をおいしくとれる食品を展開してきました。近年、多くの生活者が、健康だけでなくその先の美容のためにも、栄養摂取を意識するようになっています。

こうした背景のもと、当社は「インナーケア」「インナービューティー」カテゴリを盛り上げるため、オンラインと店頭の両軸において情報発信を強化しています。

一方で、食品・ヘルスケア市場は、特に店頭における差別化が難しい領域です。多くの商品が並ぶ中でブランドの世界観や想いを伝えるためには、バイヤー様にブランドのストーリーや思いをしっかり届け、”一緒に売り場づくりをしていくこと”が重要だと考え、卸売プラットフォームであるgoooodsを活用するに至りました。

2025年2月の利用開始以来、goooodsを通して、温浴施設、エステ・サロン、スポーツクラブ、宿泊施設など様々な業態のバイヤー様に商品をお届けできるようになり、多くの好評の声をいただいております。

バイヤー様から寄せられた声

温泉・銭湯・サウナ・温浴施設のバイヤー様

店舗で導入するにあたり、販売什器やPOP等とても手厚くサポートしていただきました。

健康意識が高い女性層に人気の商品です。個人的にもコンビニ等で購入しているお気に入りのメーカー様です。

スポーツクラブ・ジムのバイヤー様

当パーソナルジムでも女性のお客様を中心に「サイクルミー」がとても人気です。特にフルーティプロテインのパイナップルとグレープはリピーターが多く、「トレーニング後でもスッキリ飲める」「甘すぎずちょうどいい」とご好評をいただいております。美容や健康意識の高いお客様の”習慣ドリンク”として定着しています。

総合雑貨のバイヤー様

フルーティプロテインは女性客向けに仕入れましたが、20-30代の男性にも売れています。また、パッケージがスタイリッシュなため、店頭に置くとオシャレな雰囲気になるのも嬉しいです。

goooodsのサイクルミーページ :https://goooods.com/brands/fe631ab4-bbe7-4a65-88da-66c8b4d58b37

今後の取り組み

現在、goooodsを通して、全国のバイヤー様との直接的なコミュニケーションを大切にしています。実際にいただいた声を、商品の改良やラインナップの最適化、さらに什器やPOPなどのお客様への価値の伝え方にも反映し、売り場づくりに貢献してきました。

今後も、goooodsを通して新たなバイヤー様に商品を提案し、取り扱ってよかったと思っていただけるよう、商品価値の開発・売り場づくり、さらには「インナーケア」「インナービューティー」カテゴリの市場拡大に向けて、取り組んでまいります。

Cycle.me

ブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業「（株）ドットミー」が手掛ける食品ブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、"おいしさと栄養"を両立するインナーケア習慣を提案しています。

ブランドサイト :https://cycle.me/