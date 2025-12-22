「日本じゃあ二番目だ」『快傑ズバット』の香水がズバッと登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)石森プロ・東映

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、東映制作の特撮テレビドラマ『快傑ズバット』の香水、その他グッズを発売します。

12月17日（水）より発売の「快傑ズバット」Blu-ray BOXを記念して、2025年12月27日（土）に開催されるスペシャルイベント『「快傑ズバット」トークライブ&スペシャルサイン会付上映イベント』の会場で先行発売となります。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月6日頃より販売を開始します。

「快傑ズバット」トークライブ&スペシャルサイン会付上映イベントで先行発売！

「快傑ズバット」トークライブ&スペシャルサイン会付上映イベント

＜開催日時＞

2025年12月27日(土)

13:30 開場/14:00 開演/15:00 トークイベント終了予定

（終了後Blu-ray BOXご持参の方にサイン会実施予定）

＜開催場所＞

ユーロライブ

（東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 2F）

＜出演者＞

宮内洋（主演）

鈴木美潮（MC）

快傑ズバット オードパルファム

『快傑ズバットの香水をズバッと解説！！』

私立探偵の早川健がズバットスーツを装着したもう1つの姿「快傑ズバット」をイメージした香水は、さすらいのヒーローの姿を彷彿とさせる洗練された絵になるアロマティックなフゼアノートです。

ミドルノートに感じる、微かなウッディとほのかなスパイスが各地の用心棒を「日本一」の技で圧倒してきた「何でも日本一」の男の強さと正義感を表現。ラストノートはアンバーの控えめな甘さと、エキゾチックなウッディノートがズバッと持続します。

香調：アロマティックフゼアノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ラベンダー、ローズマリー、オレンジブロッサム、ネロリ、プチグレイン

ミドルノート：ゼラニウム、クラリセージ、ガルバナム、ジャスミン

ラストノート：アンバー、オークモス、ベチバー、シダーウッド、サンダルウッド

快傑ズバット アクリルキーホルダー（2種類）

快傑ズバットの作品ロゴと、Z字マークのアクリルキーホルダーです。

快傑ズバット アクリルスタンド、プレミアムアクリルスタンド

快傑ズバットのアクリルスタンドと、ビッグサイズのプレミアムアクリルスタンドです。

快傑ズバット クリアファイル（３種類）

快傑ズバットのA4サイズのクリアファイルです。

快傑ズバット PPカード（2種類）

快傑ズバットのPPカードです。

【商品概要】

商品名 ：快傑ズバット オードパルファム

容量 ：75ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：快傑ズバット アクリルスタンド

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：1,980円（税込）

商品名 ：快傑ズバット プレミアムアクリルスタンド

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：2,750円（税込）

商品名 ：快傑ズバット クリアファイル（3種類）

サイズ ：A4

価格 ：550円（税込）

商品名 ：快傑ズバット アクリルキーホルダー（2種類）

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：1,320円（税込）

商品名 ：快傑ズバット PPカード（2種類）

価格 ：550円（税込）

東映ビデオ 快傑ズバット 作品ページ：https://www.toei-video.co.jp/special/zubat/

フェアリーテイル株式会社 快傑ズバット 商品ページ：https://fairytail.jp/products/zubat/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/