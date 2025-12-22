豪州新設子会社による分譲地開発について

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：大和久 裕二、以下「当社」）は、豪州新設子会社のAKHAR Pty Ltdを通して2025年7月に立ち上げた分譲地開発事業ブランド「Nex Property」の第一弾として、ニューサウスウェールズ州にて分譲地開発プロジェクトを2026年上半期に開始します。それに先駆けて2025年12月17日に起工式を行いましたのでお知らせいたします。

■開発分譲地の概要

■現地案内図

■分譲地開発の背景と目的

起工式にて- 所在地：ニューサウスウェールズ州 Rouse Hill Schofields Rd, 99-101- アクセス：地下鉄Tallawong駅徒歩15分／Rouse Hill駅徒歩15分- 総面積：約33ha- 開発区画数：約70区画- 区画当たり面積（約300平方メートル ～）- 開発申請予定：2026年上半期～- 販売開始予定：2027年下半期～

当社は国内事業の強化とともに今後の成長を担う事業として「北米・豪州住宅事業」を掲げており、2025年度よりスタートした中期経営計画においても、重点成長事業の1つに位置付けています。

豪州事業では、2021年に子会社化した大手戸建ビルダーのNEX Building Group社によるビルダーの買収などを通じて、事業を開始したニューサウスウェールズ州だけでなく他州にも事業エリアを拡大し、着実にマーケットシェアを伸ばしてきました(※1)。現在では、当社が2020年に買収したスチールフレームのサプライヤーと協業を図るなど、当社の工業化住宅のノウハウを活かし、工事短縮や生産性向上に向けた取り組みを行っています。

これまでは注文住宅の請負建築事業をメインとしてきましたが、今後の豪州事業拡大を見据え、新規事業として分譲地開発を開始しました。2024年4月にAKHAR Pty Ltdを設立し、2025年7月には同社の分譲地開発事業ブランド「Nex Property」を立上げ、準備を進めてきました。今回始まるプロジェクトは、新ブランドの第一弾となります。

Rouse HillのあるBlackTown地区は2041年までに人口50万人に達すると予測されており、住宅需要が持続している地域です。地下鉄Tallawong駅、Rouse Hill駅へ徒歩圏内のアクセスであり、Rouse Hillショッピングモールに隣接していることから利便性もよいエリアです。加えて学校や病院も近く、家族が暮らしやすい立地となっているため、このたび分譲地開発を手掛けることとしました。今後も新たな分譲開発を積極的に手掛けていく予定です。

今回新たに始めた分譲地開発事業に加え、当社は引き続き事業を展開する各州におけるシェア拡大と、日本国内で培ったノウハウを活用して生産性向上を図り、豪州事業のより一層の拡大を目指して参ります。

※1：ニューサウスウェールズ州の他、現在ではオーストラリア首都特別区、ビクトリア州、クイーンランド州、南オーストラリア州、タスマニア州