「手帳は高橋」4月始まり手帳・カレンダー予約受付 ～手帳のカバー着せ替え・名入れのWEB限定サービスも

株式会社高橋書店（本社:東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は2025年11月26日より公式オンラインショップにて、2026年度版４月始まり手帳182点、4月始まりカレンダー17点の予約販売受付をスタートいたしました。

2026年度版４月始まり手帳・日記～新刊３点を含む全182点のラインナップ、カレンダーは全17点

2026年度版の「手帳は高橋」は、「こだわりのビジネス手帳」、誰もが使いやすい「ベーシックな手帳」、月間カレンダーとメモページのみの「シンプルな手帳」など、新刊３点を含む全182点のラインナップをご用意。高橋書店公式オンラインショップにて予約受付をスタートいたしました。新生活のスタート時から使える４月始まりカレンダー全17点の予約も同時受付中です。（※お届けは2026年2月2日以降順次）

公式オンラインショップ限定！ 毎年好評の「カバーの着せ替えサービス」「名入れオプション」の予約も受付

違う色のカバーに無料で交換できる「着せ替えサービス」、お好きな名前をカバーに印字できる「名入れオプション（１点550円）」も予約時にお申し込みが可能です。着せ替えサービスはWEB限定カラーが人気のtorincoシリーズや、切り替えしデザインがおしゃれなシャルムシリーズ、ロングセラーのT’beauシリーズなど10シリーズが対象。新たにT’ファミリー手帳、ディアクレールシリーズも2026年度版より着せ替えサービス対象となりました。

【高橋書店 公式ホームページ】

https://www.takahashishoten.co.jp/notebook/

●2026年度版４月始まり手帳一覧ページはこちら(https://store.takahashishoten.co.jp/collections/notebook?pf_mlt_zhong_shen_karasagasu=4%E6%9C%88%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A)

●2026年版4月始まりカレンダー一覧ページはこちら(https://store.takahashishoten.co.jp/collections/calendar?pf_mlt_zhong_shen_karasagasu=4%E6%9C%88%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A)

※一部商品を除き、送料無料でお届けします

