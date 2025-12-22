【Laka】PLAZA NEWSSTAND 赤坂 POP UPイベントを開催！

写真拡大 (全13枚)

株式会社JT


韓国のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」は、2025年12月26日(金)から2026年1月15日(木)の期間で、PLAZA NEWSSTAND 赤坂にてPOP UPイベントを開催します。



2025年10月に発売した大注目のデビルリップをイメージしたブラック調な売り場空間で、デビルリップの他にLakaを代表するティントリップのミニサイズの初お披露目カラーを取り揃え、POP UPならではの楽しさを体感いただけるコンテンツをご用意しております。




【期間】2025年12月26日（金）～2026年1月15日（木）


【場所】PLAZA NEWSSTAND 赤坂店


〒107-6301　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1F


【営業時間】11:00～20:00


※年末年始の営業は12/31、1/2、1/3は19時閉店。1/1は店休日となります。




Lakaが伝える、メイクを通しての”自由な自己表現”をこの空間で体験




Lakaの核となるタグライン「Every Shade, Every Story」を基盤とし、既成概念からの解放を空間全体で具現化しています。


このPOP UPスペースは、人々の日常を彩るLakaの美学と2025年10月から展開しているリップ商品「Devil Lip」の力強いイメージを強く打ち出した空間づくりをしています。自由に自己を表現し、インスピレーションを受け取れる特別な場を提供いたします。




PLAZA NEWSSTAND 赤坂店だけで出会える商品を用意



このPOP UPだけで試せる全49色のミニティント



（左）通常サイズ　（右）ミニサイズ

Fruity Glam Tint Mini（フルーティーグラムティント ミニ）　全49色　各色 990円（税込）
日本未発売カラーは全17色です。



Lakaのベストセラーのティントリップである、フルーティーグラムティントのミニサイズを日本未展開カラーを加えて全49色販売します。


高保湿*¹・高水分*¹フォーミュラで、唇にうるおいと透明感*²のあるツヤが長時間キープ*³するグロウティント。


ミニサイズならではの「持ち歩きやすさ」「使い切れる無駄のなさ」に加えて、選びきれないほどのカラー展開で複数色欲しくなるほどの楽しさを提供していきます³



＊1：当社比　　＊2：唇をうるおいで満たしたことによる印象のこと　＊3：当社調べ



2025年に登場したリップシリーズが勢ぞろい






それぞれが多彩なカラー展開をほこり、つけ心地や発色感の違いをお楽しみいただけます。



（写真左から）


Devil Lip（デビルリップ）　全10色　各色 1,980円（税込）
唇にぴたっと密着し、溶け込むようになじむグロウリップ。鮮やかな発色とつけたての上品なツヤを長時間キープ*³。


＊3：当社調べ



Ｍaxi Glayer Tint（マキシグレイヤーティント）　全20色　　各色1,980円（税込）


半透明なカラーを重なるたびに発色の美しさが増し、キラリと艶めくティントリップ。



Fruity Lip Glotioner（フルーティーリップグローショナー）　全10色　　各色1,980円（税込）


カラーとうるおいケアを一度にこなすグロスコンディショナー。唇にフィットしやすい形状で、まんべんなく濃密なうるおいを届け、光沢感のあるツヤを与えます。



唇ケアの新アイテム２品も登場




2025年12月に発売したばかりの新商品です。多彩なカラーリップと一緒に使ってほしい、角質ケア*⁴してぷるんとした印象の唇の土台づくりを！


＊4：唇をうるおいで満たすこと



（写真左から）


Soothing Prep Lip Mask（スージング プレップ リップマスク）　 1,980円（税込）
10分で剥がして唇の角質を取り除きなめらかに。みずみずしい清涼感で爽やかな仕上がり。ティントのノリや発色をサポートする新定番リップマスク。



Washful Tint Remover（ウォッシュフル ティント リムーバー）　 1,980円（税込）
落ちにくいティントや縦ジワに間に入り込んだメイクも、ぴったりフィットしてディープクレンジング。角質ケアもしてくれるやさしい質感のジェルフォーミュラ。




このPOP UPだけで体験できるスペシャルイベント開催



チャームをつけてプレゼント


【プレゼント内容】


ご購入いただいた商品にチャームを付けてプレゼントします。



【条件】


Laka公式インスタグラムのフォロー 、およびスージング プレップ リップマスク、ウォッシュフル ティント リムーバー、フルーティーリップグローショナーをご購入いただいた方



※1会計1回限りとさせていただきます。


※在庫がなくなり次第終了となります。





くじ引き



















ポーチ、キャップキーリング、ミラーなど豪華なノベルティが当たるくじ引きを用意しました。



【条件】


Laka商品を合計3,000円(税込)以上ご購入いただいた方


※在庫がなくなり次第終了となります。



【ブランド紹介】


2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。


すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。



◼︎Laka Qoo10公式ストア


　https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial



◼︎Laka公式Instagram　　※アカウントを新しくいたしました


　https://www.instagram.com/laka.beauty.japan



◼︎Laka公式X


　https://twitter.com/LakaBeauty_JP





【会社概要】


会社名　：株式会社JT


代表者　：李智哲、河 泰榮


所在地　：東京都港区東麻布1丁目28番12号VORT麻布maxim6階B


事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画　等


お問い合わせ先　：jt_marketing@jt-company.co.jp　※代表電話への営業は固くお断りいたします


URL　　：https://jt-company.co.jp/