生きるためのエンディングノート作成と栄養健康講座【西八王子】

一般社団法人まもりすくん

非営利型一般社団法人まもりすくん（昭島市玉川町2-8-5-305、代表理事：大曲千恵）は、令和7年度（2025年度）八王子市市民企画事業補助金交付事業として終活講座を開催します。この講座では、3冊に分かれたエンディングノートを活用し場面にあったノートの必要性をお伝えします。

講座の目的

エンディングノートは気分が暗くなって書けないという方のために、「記録を残すこと」は「食べること」と同じく大切だということを学ぶことができます。この講座では「赤のノート」を用いて、まず自分が自分らしく生きるために大切な緊急時の情報を作成します。

講座詳細

日時：2026年2月7日（土）13:30～12:45

場所：オーガニックカフェオレオール☆ 八王子市散田町3-1-7

JR中央線西八王子駅南口徒歩2分

参加費：教材費としてエンディングノート3冊セット2,000円＋軽食代1,000円

特典：個別授業1時間無料（後日希望者には八王子市市民活動支援センターにてエンディングノート作成のお手伝いを致しますので、さらに書きやすいです。）

この講座を開催する背景

2020年よりのべ800名以上の方にエンディングノートの必要性を伝えてまいりました。エンディングノートは死後のためと考え暗くなる方が多いと感じています。私たちは積極的に今を生きるためにエンディングノートを活用しています。今回は就労継続支援A型施設とコラボし、食の選び方で健康を維持する方法も取り入れながら、自分の身体、自分の気持ちを大切にする方法を伝えたいです。

お問い合わせ

非営利型一般社団法人まもりすくん 代表理事 大曲千恵

申込フォーム https://forms.gle/hatgEykKG5GqEnzN7

お問い合わせメール contact@mamorisukun.net

担当携帯電話 080-9345-4951（支援中のときは折り返します。）