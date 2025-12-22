【ホテルメトロポリタン】WINTER COCKTAIL FAIR～冬の夜に寄りそう、特別な一杯～

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）は2026年1月1日（元日）より、バー「オリエントエクスプレス」にて「WINTER COCKTAIL FAIR」を開催いたします。本格的な寒さを感じる季節に、「季の美 京都ドライジン」シリーズを使用し、日本の冬をイメージした3種類のカクテルをご用意いたします。重厚感と趣のある空間で、静けさが深まる冬の宵にとっておきの一杯をお楽しみください。

■期間：2026年1月1日（元日）～2月28日（土）

■店舗：2F バー「オリエントエクスプレス」

※毎週日曜・祝日休業。1/1～3は営業いたします。

■時間：5:00p.m.～11:00p.m.（L.O.10:30p.m.）

■料金：各\1,800

■お問い合せ：03-3980-5533 レストラン予約（10:00a.m.～8:00p.m.)

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/orient/menu/winter_cocktail_fair.html

WINTER COCKTAIL FAIR

■霜夜 （Shimonoyo）

「季のTOU 京都オールドトムジンスタイル」のまろやかな甘みと、香り高いコーヒーの深いコク、そして丁寧に仕込んだ和三盆とスパイスを合わせた自家製シロップとクリームを重ねた、寒い冬にぴったりのホットカクテルです。湯気とともに立ち上がる香りと余韻が心地よい、大人の一杯です。

■柑雪 （Kansetsu）

「季の美 勢 京都ドライジン」をベースに、八朔と柚子ピューレが織りなす和柑橘の香りに、グレープフルーツのほろ苦い酸味を重ねたフローズンカクテルです。華やかな余韻をお楽しみください。

■梅華 （Baika）

「季の美 京都ドライジン」を使用した自家製梅酒と「季の梅 京都プラムアンドベリーリキュール」の柔らかな甘み、クランベリーの華やかな酸味、柚子ジュースの爽やかな香りが調和し、飲みやすい口当たりに仕上げています。グラスの縁を彩るスノースタイルが冬らしさを演出します。

ヨーロッパ大陸を横断する豪華列車「オリエント急行」をモチーフにした重厚感と趣のある空間です。まるでオリエント急行で旅をしているような気分でゆっくりと至福のときをお過ごしいただけます。ゆったりと流れる大人の時間をご堪能ください。

営業時間：公式WEBサイトにてご確認いただけます。

バー「オリエントエクスプレス」 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/orient/index.html

■ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテルメトロポリタン :https://ikebukuro.metropolitan.jp