≪2026アムール・デュ・ショコラ出店≫メープルスイーツ専門店【ザ・メープルマニア】が、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定商品と共に出店いたします。

株式会社シュクレイ

（写真）メープルチョコサブレ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）が展開する【ザ・メープルマニア】が、ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026アムール・デュ・ショコラ」に出店いたします。


メープルサブレにチョコ※をまとわせて。ひと口ごとに広がる豊かな甘みをお楽しみください。

チョコレートの祭典である、アムール・デュ・ショコラへの出店に合わせて、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定で『メープルチョコサブレ』をご用意いたしました。



香ばしく焼き上げたメープルサブレに、まろやかなチョコ※をまとわせ、きらめくメープルシュガーをトッピングしました。 さくっとほどける食感とともに、ひと口ごとに豊かな甘みが広がり、あなたをメープルの虜にする、メープル坊や自慢の一品。今、ここでしか出会えない限定商品を是非、ご賞味ください。



他にも、JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気の『メープルバタークッキー』や、外はカリっ、中はしっとりと焼き上げた『メープルフィナンシェ』など、選りすぐりのメープルスイーツをお届けいたします。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


※チョコレートコーチングを使用



◆商品概要


【商品名】メープルチョコサブレ


【価 格】5個入　1,836円（税込）


※各日数量限定、無くなり次第終了






◆店舗情報


【店舗名称】ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催事場


　　　　　　「2026アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き！～」


【出店期間】2026年1月16日(金)～2月14日(土)


【住　　所】愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号


【営業時間】10:00～20:00


　　　　　　※10階メイン会場のみ、最終日は19：00閉場


　　　　　　※館の営業時間に準ずる




◆岡崎サテライト会場にも、出店いたします。


【店舗名称】ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン 岡崎店


サテライト会場 イベントスポット1


【出店期間】2026年1月21日(水)～2月14日(土)


　　　　　　※ジェイアール名古屋タカシマヤ本会場と、


　　　　　　　出店期間が異なりますので、ご注意ください。


【住　　所】愛知県岡崎市戸崎町外山38-5


【営業時間】10:00～20:00


　　　　　　※館の営業時間に準ずる



2026アムール・デュ・ショコラ 販売商品の一部ご紹介


◇メープルバタークッキー


《2025.08さらに美味しくリニューアル》



メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ(※)をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。



9 枚入　1,131円 (税込）


18 枚入 2,261円 (税込)


32 枚入 4,001円 (税込)　


(※)チョコレートコーチングを使用。


※消費税切上表記







◇メープルフィナンシェ



メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。



6 個入 1,301円 (税込）


12 個入 2,601円 (税込)


※消費税切上表記







◇メープルバームクーヘン



メープルシュガーを使い、しっとりと仕上げました。口どけの良さと、キャラメリゼした表面のしゃりっとした食感のコントラストが自慢のメープルマニアオリジナルのバームクーヘン。



1個入　2,376円 (税込）






The MAPLE MANIA Story


「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。
音楽や映画などの文化や芸術が充実した、
明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。


そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。



大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。


誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。






「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。



「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…
ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。



そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、
今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。





◆店舗情報


・ザ・メープルマニア　グランスタ東京店


・ミスターメープル　グランスタ東京店


・ザ・メープルマニア　京王新宿店


・メープルスタンド ルミネ北千住店



◆公式サイト


ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaplemania/　


Instagram：https://www.instagram.com/themaplemania_official/


X(旧Twitter)：https://x.com/themaplemania　


Facebook：https://www.facebook.com/themaplemania　



◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ