東大和から世界のトップアスリートを目指して！『西武フィギュアスケートアカデミー東大和』を新設！

西武レクリエーション株式会社

西武レクリエーション株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：依田龍也）が運営する“東大和スケートセンター”（東京都東大和市）では、次世代のトップクラススケーターの育成を目指し、「世界へ羽ばたくスケーターの育成」をコンセプトに新たなプログラム『西武フィギュアスケートアカデミー東大和』を2026年4月に開講します。

『西武フィギュアスケートアカデミー東大和』では、これまで培ってきたスケート事業の実績と充実した施設環境を活かし、世界で活躍しているスケーターの育成経験を有するインストラクターを招聘し、実践で培われたノウハウをもとに、世界基準の技術と表現力を学べる環境を整えるとともにメンタル面まで含めた総合的なサポートを実現します。そのほかグループの強みを活かし、一般社団法人ARMSが運営する「ライオンズ整形外科クリニック」と連携して「オフアイストレーニング」を導入します。

体幹トレーニング・怪我予防対策に精通した理学療法士による、“パワー・スピード” “回転力・バランス” “姿勢づくり” “ストレッチ”をテーマとした特別プログラムを受講できます。

また、既存のフィギュア教室は多くの国際大会出場選手育成経験のある重松直樹氏をはじめ、プリンスアイスワールドで活躍中の小沼祐太氏ほか計６名の新指導者を招聘し、スケートに触れるきっかけづくりとしてお子さま向けの教室に新規コースを開設します。

東大和スケートセンターでは、未来のトップアスリートの育成とともに、スポーツに親しみ、成長できる地域社会の実現に寄与してまいります。

西武フィギュアスケートアカデミー東大和概要

１． クラス構成 新アカデミーコース

画像はイメージです（１） 新設アカデミークラス[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/49_1_9d6bd5583c6c3b70ccd77740d4ef673e.jpg?v=202512220222 ]

（２） アカデミークラス専用コース詳細[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/49_2_0b0cb300232e7e292068853ba42e5fc9.jpg?v=202512220222 ]

※カジュアル、ベーシック、プラチナコースは、別途入会金18,000円が掛かります。

２． オフアイストレーニング

（１） トレーニング内容[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/49_3_05cfa6242d8df2c5ba9f88d437956e21.jpg?v=202512220222 ]（２） トレーニング場所

BIGBOX東大和

※一般社団法人ARMSライオンズ整形外科クリニック所属理学療法士（火曜コース担当）

３． 募集開始

2026年1月13日（火）お電話（042-566-6898）にて受付開始

受付時間：10時00分～17時00分

フィギュアスケート教室東大和

１．フィギュアスケート教室コース

・ビギナー＆スキルアップ月曜・金曜の２コースを新設

・ビギナー火曜コースに、３歳～小学１年生の対象コースを新設

（１） ジュニアコース詳細[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/49_4_ad4260b8e79da487b0af4b2847fe3572.jpg?v=202512220222 ]（２） オールエイジコース詳細[表5: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/49_5_3653e240a3bab8a03badac0c6e8fa5fc.jpg?v=202512220222 ]（３） 経験豊かな新指導者 ： 東大和フィギュアスケート 専属インストラクター

【重松 直樹（しげまつなおき）】

〈戦歴〉

・1994年 世界ジュニア 銀メダリスト

・1995年 世界選手権出場

【プリンスアイスワールド現役メンバー】

小沼祐太(おぬまゆうた)

2016年度～2025年度出演

中西樹希（なかにしきき）

2016年度～2025年度出演

望月美玖（もちづきみく）

2022年度～2025年度出演

【プリンスアイスワールド卒業メンバー】

西村佳（にしむらけい）

2016年度～2022年度出演

小川真理恵（おがわまりえ）

2017年度～2024年度出演

（3） 募集開始

2026年1月13日（火）東大和スケートセンターフロント窓口にて受付開始

受付時間：10時00分～17時00分

権利表記：＠Prince Ice World

東大和スケートセンター施設概要

【営業時間】

スクール・教室・一般滑走は日によって異なります。詳細は公式webサイトをご確認ください。

【所在地】

東京都東大和市桜が丘1-1330-19

【アクセス】

［電車でお越しの方］

西武鉄道拝島線「東大和市駅」下車徒歩1分

多摩都市モノレール「玉川上水駅」乗換え 西武拝島線「東大和市駅」下車徒歩1分

［お車でお越しの方］

中央自動車道国立府中I.C.より8.7km(平常時約40分)

圏央道入間I.C.より15.5km(平常時約50分)

※立体駐車場 354台

公式webサイトはこちら :https://www.seibu-leisure.co.jp/web/iceskate/index.html

※画像はすべてイメージです。

※表記料金には消費税が含まれております。

■お客さまお問合せ先

東大和スケートセンター TEL.（042）566-6898（直通）

※受付時間：10時00分～17時00分