ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　4種の新作を含む全18種類のボンボンショコラが揃う「ショコラバレンタイン」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）では、2階グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」にて、2026年1月19日（月）から2月14日（土）までオリジナルボンボンショコラを詰め合わせた「ショコラバレンタイン」の各種アソートを販売いたします。

さまざまな素材で作りあげたフィリングを、ひとつひとつ丁寧にチョコレートでコーティングしたボンボンショコラは、ショコラティエの高い技術と感性を一粒に表現した、まさに“チョコレートの芸術”。

当ホテルのボンボンショコラは、すべてショコラティエであるシェフパティシエのオリジナルで、香りや風味、食感、口のなかでなめらかにほどけるテクスチャー、余韻などすべてに妥協せずこだわり抜いて作られており、どれも思わず笑顔になる美味しさです。

2026年のショコラバレンタインの新作は「ラズベリーココ」、「フルール・マリン」、「アプリコットミルク」、「美肌彩茶（ビハダサイチャ）」の4種。中でも注目はセイロンをベースにローズとジャスミン、ベルガモットが華やかに香るフルール・マリンと、アールグレイにライチや金木犀を加えた美肌彩茶で、ホテル2階ラウンジ＆バー「マリンブルー」、31階中国料理「驊騮（カリュウ）」でそれぞれ人気のオリジナルブレンドティーをショコラに仕立てました。

今年はこれら4種の新作に定番14種をあわせた全18種のボンボンショコラを、９個入り、６個入り、３個入りのアソートでご用意いたします。

さらに、バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou（ビジュー）」も限定10箱にて新発売します。

バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou」

フランス語で“宝石”という名を持つこの3段のアソートボックスは、上の2段に全18種のボンボンショコラが9個ずつ並び、下の段には「アーモンドの女王」と称される希少なマルコナアーモンドをキャラメリゼし、チョコレートでコーティングした特製アーモンドショコラ2種と、当ホテルの外観をかたどったチョコレート3種が詰め合わされています。

白にコバルトブルーをあしらったまるで宝石箱のような豪華な詰め合わせは、大切な方や特別な人へのギフトにも最適です。

これだけ多彩なボンボンショコラが揃うのはバレンタインの時期のみ。一粒ごとに心躍る味わいが口のなかに広がる極上の「ショコラバレンタイン」をぜひこの機会にお楽しみください。

アソート詳細

1段2段3段バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou」

＜10箱限定＞バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou (ビジュー)」 14,580円

宝石箱のような3段のボックスには、ボンボンショコラ18種と特製のアーモンドショコラ２種、ホテルの外観を模したチョコレート３種が入っています。新作を含む全種類のボンボンショコラが揃ったプレミアムなセットです。

★印のフレーバーにはアルコールが含まれています

（1段目：セサミ／ゆずと抹茶／フルール・マリン／ティラミス／ライムとオリーブオイル／ほうじ茶／キャラメルバニラ／チャイ／スペシャルビター ２段目：プラリネフレーズ／美肌彩茶／ラズベリーココ★／キャラメルぺカン／フレーズショコラ／SAKE★／グランマルニエ キャラメル★／ピスタチオ／アプリコットミルク 3段目：マルコナアーモンドショコラ（ルビー／ココア）2種／ホテルシェイプチョコレート（ホワイト／フレーズ／ミルク）3個）

「ショコラバレンタイン」9個セット

「ショコラバレンタイン」9個セット 5,292円

真っ赤なハートが印象的なフレーズショコラを中心に、新作のアプリコットミルクやオレンジリキュールが香るグラン マルニエ キャラメルなど９種のショコラを贅沢に詰め合わせた、華やかでバラエティ豊かなセレクションです。

（ライムとオリーブオイル／ティラミス／ほうじ茶／SAKE★／フレーズショコラ／ゆずと抹茶／アプリコットミルク／美肌彩茶／グラン マルニエ キャラメル★）

「ChouChou」6個セット

「ChouChou（シュシュ）」6個セット 3,564円

“ChouChou”（お気に入り）という名前の、当ホテルのレストランで人気の紅茶と中国茶のフレーバー2種が入ったセット。すべてアルコール不使用なので、お子さまやお酒を飲まない方にもおすすめです。

（キャラメルバニラ／アプリコットミルク／美肌彩茶／ほうじ茶／ティラミス／フルール・マリン）

「Cadeau」6個セット

「Cadeau（カドー）」6個セット 3,564円

カカオの風味が豊かなビターと優しい甘さのミルク両方のチョコレートが楽しめる６粒をセレクトしました。“Cadeau”（贈り物）の名のとおり、チョコレート好きな方へのギフトにも喜ばれるひと箱です。

（チャイ／プラリネフレーズ／キャラメルぺカン／SAKE★／セサミ／スペシャルビター）

「ショコラバレンタイン」3個セット

「ショコラバレンタイン」3個セット 1,728円

つややかなハート型のボンボンショコラには、それぞれ、いちご、紅茶、キャラメルと3つの異なるフレーバーが入っています。洗練された味わいで宝石のような美しいショコラは、ご友人へのプチギフトなどにもピッタリです。

（フレーズショコラ／フルール・マリン／キャラメルバニラ）

各フレーバー詳細

フレーズショコラ

ほろ苦さの中にいちごの瑞々しい甘酸っぱさが際立つフルーティーなフレーバー

フルール・マリン ＜新作＞

花々や果実がエレガントに香るセイロンティーの風味豊かなホワイトガナッシュ

キャラメルバニラ

なめらかなキャラメルガナッシュと甘く華やかなバニラが奏でる贅沢なハーモニー

ラズベリーココ ＜新作＞（アルコール入り）

ココナッツがラズベリーの甘酸っぱさを引き立てる果実味あふれる一品

ライムとオリーブオイル

オリーブオイルの風味豊かなミルクガナッシュに爽やかなライムが香る新感覚ショコラ

グラン マルニエ キャラメル（アルコール入り）

爽やかなオレンジ風味のキャラメルと芳醇なグランマルニエが醸す極上のマリアージュ

セサミ

ホワイトガナッシュに上質な白ごまの風味が豊かに香る芳醇で濃厚なショコラ

SAKE（アルコール入り）

ビターガナッシュに神奈川の銘酒・鎌倉栞の涼やかな吟醸香が立つ和が薫る一品

キャラメルぺカン

甘く香ばしいペカンナッツのプラリネとブロンドチョコレートが織りなす味わいリッチなガナッシュ

アプリコットミルク ＜新作＞

甘酸っぱい杏のゼリーと塩味のきいたガナッシュが層をなすフルーティーなショコラ

ゆずと抹茶

くちどけなめらかなホワイトガナッシュにゆずと抹茶が香るクリーミーな一品

プラリネフレーズ

香り高いヘーゼルナッツのプラリネに甘酸っぱいいちごが爽やかさを添える一粒

美肌彩茶 ＜新作＞

ライチや金木犀が香るアールグレイの豊かな余韻たなびくホワイトガナッシュ

ピスタチオ

香り高いピスタチオとまろやかなホワイトチョコレートが溶け合う濃厚な味わい

スペシャルビター

深く柔らかな苦みの中にカカオの力強い余韻が広がるアロマティックな逸品

ほうじ茶

香ばしいほうじ茶とホワイトガナッシュが優しく溶け合うまろやかなテイスト

ティラミス

マスカルポーネとビターなコーヒーがティラミスを思わせるクリーミーな一粒

チャイ

甘く華やかなミルクティーにスパイスがふわりと香り立つエキゾチックな味わい

ショコラ バレンタイン販売概要

■販売期間 ：2026年1月19日（月）～2月14日（土）

■販売店舗 ：グルメ&スーベニール「アイ マリーナ」（2階）

■営業時間 ：11:00～18:00／土日祝日 10:00～ ＊いずれも数量限定のため、売り切れ次第終了

■ご予約受付 ：2026年1月13日（火）11:00～

■ご予約・お問い合わせ： 045-223-2366（アイ マリーナ直通）

■ウェブサイト：https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/detail.php?rpid=127

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels

＊画像はすべてイメージです。

＊上記料金はすべて税金を含みます。

＊ショコラバレンタインは、すべてアソートでの販売となります。

＊ボンボンショコラは15℃以下の涼しい場所での保管をお願いいたします。

＊諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページをご確認ください。