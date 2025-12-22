推しグッズや思い出の品を飾るボックスとしてぴったり！2面開口の透明ボックスが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下ニトリ）より、2025年12月上旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「透明整理ボックス(WU3627)」をご紹介します。【商品ページ】 https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200012563/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200012563/)

近年、個人の趣味や推し活を楽しむ方が増え、自宅でコレクションや思い出の品を美しく飾りたいというニーズが高まっています。しかし従来の収納ボックスは中身が見えにくい、レイアウト変更がしづらい、積み重ね時に取り出しにくいなどの課題がありました。ニトリでは、こうしたお客様の声を受け、「好きなものを美しく、自由に飾れる収納」を目指し、透明ボックスを開発しました。

今回新発売の「透明整理ボックス」は、全面が透明な素材でできており、中身がどの角度からでも見えるため、推しのグッズや思い出の品を美しく見せるディスプレイに最適です。

2面開口と1面開口の2タイプをラインアップし、中身を飾ったまま気軽にレイアウト変更や追加が可能です。

いずれもタテ・ヨコどちらでも使用でき、最大4段まで積み重ねることができます。

クリスマスやカウントダウンイベント、ニューイヤーイベントなどイベントの多い季節にご家族一緒に思い出を飾る、または自分の「好き」を飾る収納場所を作ってみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れていきます。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】整理ボックスWU3627 (2面開口)

【価格】1,490円

【サイズ(約)】幅36.2×奥行27.3×高さ22.4cm

【カラー】クリア

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200012563/

【商品名】整理ボックスWU3627 (1面開口)

【価格】1,490円

【サイズ(約)】幅36.2×奥行27.3×高さ22.4cm

【カラー】クリア

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200012556/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。