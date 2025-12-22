JIG-SAW、米国Blues社とNEQTO.aiでIoT接続とデータ可視化を簡素化する戦略的パートナーシップを締結 - 様々なIoT導入の障壁を解消し、迅速な事業展開を支援
JIG-SAW INC.（東京都中央区、以下 JIG-SAW）の米国法人JIG-SAW US, INC.（カリフォルニア州、以下 JIG-SAW US）は、本日、提供するAI搭載IoTプラットフォームNEQTO.aiにつき、セキュアなワイヤレスIoT接続ソリューションを提供するBlues Inc.（マサチューセッツ州、以下 Blues）と、IoTソリューションの迅速な導入と価値創出を目的としたパートナーシップを締結したことを発表しました。
本提携により、Bluesのプラグアンドプレイ型通信モジュール「Notecard」と、NEQTO.aiのノーコードIoTダッシュボードプラットフォームを組み合わせ、デバイス接続からデータ活用までを短期間・低負荷で実現するIoTソリューションを提供します。
デバイスからダッシュボードまでのIoTをシンプルに
IoTソリューションを導入する企業は、複雑なデバイス接続やデータ可視化の課題に直面することが少なくありません。本提携は、Bluesの業界をリードするワイヤレス接続技術と、NEQTO.aiの自動データ解析およびAIによる可視化機能を組み合わせることで、こうした障壁を解消します。
JIG-SAW US CEO Tomo Oeは、次のように述べています。
「BluesのNotecard技術は、IoTの複雑さを排除するというNEQTO.aiのミッションと完全に一致しています。本提携により、お客様は、デバイス接続から意味のあるインサイト取得までを、従来の“数カ月”ではなく“数分”で実現できるようになります。」
主な特長・メリット
本提携により、以下の価値を提供します。
迅速な導入
BluesのNotecardは、事前に通信がプロビジョニングされたSystem-on-Moduleであり、リアルタイムトラッキング、低消費電力設計および高度なセキュリティを備えています。
NEQTO.aiは、受信データを自動的に解析し、即座に可視化を行います。
専門的な技術知識は不要
データエンジニアや複雑なコーディングを必要としません。
多様な通信方式に対応
セルラー、Wi-Fi、セルラー＋Wi-Fi、LoRaおよび衛星通信をサポートします。
AIによる高度なインサイト
マルチテナント対応、自動チャート生成およびインテリジェントなアラート機能を提供します。
対象市場
本提携は、迅速な導入と使いやすさが特に重要とされる、以下の分野を中心に展開されます。
・ スマートビルディング生産監視、自動品質管理
・ 商業施設
・ 産業機器モニタリング
・ 環境センシング
今後のイベント
Bluesは、CES 2026（2026年1月6日～9日、ラスベガス）にて、通信ソリューションを展示予定です。
JIG-SAW USは、AHR Expo 2026（2026年2月2日～4日、ラスベガス）にて、NEQTO.aiのデモンストレーションを行います。
詳細は、https://blues.com および https://neqto.aiをご覧いただくか、inquiry@us.jig-saw.com までお問い合わせください。
Bluesについて
Bluesは、セキュアなワイヤレスIoT接続分野のリーディングカンパニーです。Notecard通信モジュールおよびNotehubクラウドプラットフォームを通じて、セルラー、Wi-Fi、LoRaおよび衛星通信を単一の統合APIで提供しています。
2018年に技術革新者であるRay Ozzie氏により設立され、本社は、米国マサチューセッツ州ボストンにあります。
