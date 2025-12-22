DIYから公共緑地まで需要拡大、CAGR4.4％で推移する世界ガーデンツール市場
ガーデンツールとは、緑化整備、花卉栽培、芝生管理、樹木剪定、土壌整備及び景観維持等の作業に使用される各種の機械機器及び工具である。その主な機能は、人々が園芸施工、植物の植栽と養生、景観管理等の作業を遂行することを補助し、作業効率を向上させ、作業品質を保証し、かつ労働強度を軽減することである。
業界発展の特徴：進化する庭仕事と技術トレンド
ガーデンツール業界は、持続可能性と利便性の両立を軸に急速に進化している。まず、環境配慮の観点からバッテリー駆動（リチウムイオン電池など）へのシフトが顕著である。これは屋外作業でのCO2排出量削減や騒音低減に寄与し、個人消費者だけでなく、ゴルフ場や公共緑地などのプロ用途にも強く訴求する。加えて、自律運転（ロボット芝刈り機）やIoT連携（スマート潅水・遠隔制御）といった技術が進展しており、作業効率やメンテナンスの省力化を実現する。加えて、ガーデンツールのサプライチェーンでは、部材コストや物流コストの管理が重要になっており、生産企業は生産性改善やリーン原則を取り入れている。さらに、ユーザー層の多様化も進んでおり、DIYガーデナー、自営業の造園業者、公共管理者、さらにはゴルフ場維持管理といった市場セグメントが共存し、それぞれに応じた製品ポートフォリオが必要とされている。こうした技術革新と顧客多様化のダイナミズムが、ガーデンツール業界を成長スパイラルに導いている。
市場規模：グローバル成長の力強さ
市場規模という観点で見ると、LP Informationが発表した「世界ガーデンツール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/55049/garden-tools）によれば、2025年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は 4.4％ とされ、堅調な成長が見込まれている。特に電動化、自律化トレンドによる新製品投入や、高付加価値モデルへのシフトが成長の牽引力になっている。さらに、市場規模は 2031年までに364.8億米ドル に達するとの予測であり、これは大きな経済的潜在性を示している。成長の背景には、住宅所有者によるDIY市場の拡大、公共緑地と商業用途（例：ゴルフ場や公共パーク）でのプロフェッショナル需要、さらには気候変動対応として景観管理の重要性が増すというマクロトレンドがある。こうした多層的な需要ドライバーにより、ガーデンツール市場は今後も持続的かつ戦略的な成長フェーズにある。
図. ガーデンツール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337618&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337618&id=bodyimage2】
図. 世界のガーデンツール市場におけるトップ28企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：グローバルリーダーの競争構造
グローバルなガーデンツール業界を牽引する主要メーカーは、LP Informationの報告によれば Husqvarna、Stihl、Toro、John Deere、MTD、Stanley Black & Decker、Honda、Bosch、Chervon Holdings、TTI などであり、2024年時点で売上ベースの トップ10企業が世界市場の約56.0％を占める。これら企業はいずれも強力なブランド力、技術力、流通ネットワークを有しており、市場のコアを形成する。例えば Husqvarna はロボット芝刈り機やバッテリー製品で先進性を示し、 John Deere はゼロターンモアや商用用途向けの耐久製品で市場をリードしている。 Toro は住宅・プロフェッショナル双方のセグメントで幅広く展開し、効率的な生産と販売力を背景に高い収益性を維持。 Stihl や Bosch はトリマー、ヘッジトリマー、バッテリー工具分野で強みを発揮し、 MTD や Stanley Black & Decker はコスト効率の良い製造基盤で市場参入障壁を築いている。こうした多様な競争者間の構造は、技術革新やコスト競争、流通チャネル拡大を通じて市場ダイナミクスを活性化する。また、市場シェアの集中状況からも、主要企業による技術投資やパートナーシップ戦略が今後の成長の鍵を握る。
