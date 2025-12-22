スマート一体型モーターエンコーダの世界市場2025年、グローバル市場規模（インクリメンタル型、アブソリュート型）・分析レポートを発表
2025年12月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート一体型モーターエンコーダの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スマート一体型モーターエンコーダのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のスマート一体型モーターエンコーダ市場の概要
世界のスマート一体型モーターエンコーダ市場は、2024年に3億8,000万米ドルと評価され、2031年には5億9,700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.7％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度および国際的な政策変化を分析し、それらが競争構造や地域経済、さらにはサプライチェーンの強靭性に与える影響を考察しています。
エンコーダとは、位置や回転などの運動情報を電気信号に変換する電気機械式の位置フィードバック装置のことです。スマート一体型モーターエンコーダは、モーターと制御システムを統合することで、産業オートメーション、ロボット工学、精密機械制御などの分野で高精度な動作制御を実現する重要な部品となっています。本報告書は、この市場を製造業者別、地域・国別、タイプ別、用途別に定量・定性両面から分析した包括的な調査結果です。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を指標とした詳細な分析を行っています。地域別には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象とし、地域ごとの成長要因と需要動向を明確化しています。また、2025年時点における主要企業の市場シェアや売上高を推定し、競争環境を比較しています。
調査の主な目的は、世界および主要国市場における全体的な機会規模を把握し、スマート一体型モーターエンコーダの成長可能性を評価することにあります。さらに、製品別・用途別における今後の成長予測を提示し、市場拡大に影響する要因を包括的に検討しています。
________________________________________
主要企業の動向
市場における主な参入企業には、Heidenhain、Tamagawa Seiki、Sick、Renishaw、Pepperl+Fuchs、Dynapar、Baumer、Sensata Technologies、Broadcom、Omronが含まれます。これらの企業は、高精度化や小型化の技術開発に注力し、製品ラインの拡充と地域展開の最適化を進めています。
また、Rockwell Automation、Kubler、Bourns、Nemicon、Nidec Corporation、SIKO、TE Connectivity、Fagor Automation、JTEKT Electronics、POSITAL-Fraba、Balluffなども市場における重要なプレイヤーとして位置づけられています。各社は、産業IoT対応の新製品投入やエネルギー効率改善を通じて、競争優位性を高めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
スマート一体型モーターエンコーダ市場は、タイプ別にインクリメンタル型とアブソリュート型に分類されます。インクリメンタル型はコスト効率と応答性に優れ、サーボモーターや一般的な自動化装置に広く採用されています。一方、アブソリュート型は高精度位置制御を必要とする分野で使用され、ロボティクスや医療機器での需要が拡大しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート一体型モーターエンコーダの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スマート一体型モーターエンコーダのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のスマート一体型モーターエンコーダ市場の概要
世界のスマート一体型モーターエンコーダ市場は、2024年に3億8,000万米ドルと評価され、2031年には5億9,700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.7％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度および国際的な政策変化を分析し、それらが競争構造や地域経済、さらにはサプライチェーンの強靭性に与える影響を考察しています。
エンコーダとは、位置や回転などの運動情報を電気信号に変換する電気機械式の位置フィードバック装置のことです。スマート一体型モーターエンコーダは、モーターと制御システムを統合することで、産業オートメーション、ロボット工学、精密機械制御などの分野で高精度な動作制御を実現する重要な部品となっています。本報告書は、この市場を製造業者別、地域・国別、タイプ別、用途別に定量・定性両面から分析した包括的な調査結果です。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を指標とした詳細な分析を行っています。地域別には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象とし、地域ごとの成長要因と需要動向を明確化しています。また、2025年時点における主要企業の市場シェアや売上高を推定し、競争環境を比較しています。
調査の主な目的は、世界および主要国市場における全体的な機会規模を把握し、スマート一体型モーターエンコーダの成長可能性を評価することにあります。さらに、製品別・用途別における今後の成長予測を提示し、市場拡大に影響する要因を包括的に検討しています。
________________________________________
主要企業の動向
市場における主な参入企業には、Heidenhain、Tamagawa Seiki、Sick、Renishaw、Pepperl+Fuchs、Dynapar、Baumer、Sensata Technologies、Broadcom、Omronが含まれます。これらの企業は、高精度化や小型化の技術開発に注力し、製品ラインの拡充と地域展開の最適化を進めています。
また、Rockwell Automation、Kubler、Bourns、Nemicon、Nidec Corporation、SIKO、TE Connectivity、Fagor Automation、JTEKT Electronics、POSITAL-Fraba、Balluffなども市場における重要なプレイヤーとして位置づけられています。各社は、産業IoT対応の新製品投入やエネルギー効率改善を通じて、競争優位性を高めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
スマート一体型モーターエンコーダ市場は、タイプ別にインクリメンタル型とアブソリュート型に分類されます。インクリメンタル型はコスト効率と応答性に優れ、サーボモーターや一般的な自動化装置に広く採用されています。一方、アブソリュート型は高精度位置制御を必要とする分野で使用され、ロボティクスや医療機器での需要が拡大しています。